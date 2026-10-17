Zemanová ovládla i druhý pohárový cyklokros, mezi muži zvítězil Bažant

Druhý závod domácího poháru v cyklokrosu JANEV Cupu vyhráli v Holých Vrších úřadující čeští šampioni Kristýna Zemanová a Kryštof Bažant. Zemanová zopakovala po dvou týdnech vítězství z úvodního dílu v Chýnově, Bažant vylepšil třetí místo při absenci svých přemožitelů z prvního závodu Belgičana Witse Meeussena a Václava Ježka.
Dvaadvacetiletá Zemanová zvítězila s náskokem 34 sekund před Kateřinou Hladíkovou, třetí skončila Jitka Čábelická. Současná česká jednička a členka belgické stáje Crelan-Corendon od počátku sezony směřuje za čtvrtým celkovým prvenstvím v seriálu.
Devatenáctiletý Bažant vedle menší zahraniční konkurence, než byla minule na jihu Čech, nemusel na tradiční trati čelit ani Ježkovi, který v minulých dnech cyklokrosovou kariéru přerušil. Obhájce prvenství v pohárovém seriálu se bude věnovat výhradně silnici v barvách kontinentálního týmu UAE Emirates Gen Z, který je rozvojovou formací přední worldtourové stáje UAE Emirates-XRG.
Bažant zvítězil s dvanáctisekundovým náskokem před Jakubem Ťoupalíkem a ujal se vedení v průběžné klasifikaci. Třetí byl Matyáš Fiala
Výsledky českého poháru v cyklokrosu JANEV Cupu v Holých Vrších
Výsledky českého poháru v cyklokrosu JANEV Cupu v Holých Vrších
Muži: 1. Bažant (Cyklostar) 57:54, 2. J. Ťoupalík (Kasper Crypto4me) -12, 3. Fiala (ČEZ Cyklo Tábor) -40, 4. Hojka -55, 5. Černý (oba Expres CZ-Elmtrade Kolín) -1:16, 6. Konwa (Pol.) -1:26.
Průběžné pořadí (po 2 ze 7 závodů): 1. Bažant 170, 2. Fiala 130, 3. Hojka 100.
Ženy: 1. Zemanová (Crelan-Corendon) 45:25, 2. Hladíková (Brilon) -34, 3. Čábelická (Cabtech Racing) -1:09, 4. Heiglová (Rak.) -1:27, 5. Drbohlavová (LAWI junior) -1:32, 6. Rothbauerová (LYKO Prachatice) -1:57.
Průběžné pořadí (po 2 ze 7 závodů): 1. Zemanová 200, 2. Hladíková 140, 3. Heiglová 120.