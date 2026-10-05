Nejlepší česká cyklokrosařka poslední doby Kristýna Zemanová zahájila domácí pohár stylově vítězstvím. Vystoupení v Chýnově bylo jedním z mála na tuzemské půdě, prioritní pro ni budou závody v Beneluxu, protože od této sezony je členkou týmu Crelan-Corendon. V novém prostředí si libuje a v rozhovoru ve Studiu ČT sport připustila, že jejím velkým snem je účast na těch nejprestižnějších silničních kláních.
„Jsem strašně spokojená s tím, jak to tam vypadá a jak to tam probíhá,“ řekla Zemanová o životní změně. „Tréninky jsou skvělé a i zázemí toho týmu je obrovské. Je to všechno strašně profesionální. A s holkami je to také na tréninku parádní. Tak doufám, že mně nadšení vydrží,“ dodala.
Česká reprezentantka má vše, co ke špičkovým výkonům potřebuje. „Už jenom to, co závodník dostal, nespočet brýlí, nespočet treter… Těch věcí je strašně moc, co si člověk řekl, to dostane. Je to automatické. Tady o to člověk musí kolikrát prosit, několikrát se připomínat, že něco potřebuje, a tam je to na denním pořádku,“ přiblížila Zemanová.
Dvaadvacetiletá reprezentantka prokazuje svou všestrannost. Třikrát v řadě vyhrála mistrovství republiky v gravelu. Na silnici dosáhla loni na domácí bronz, letos byla druhá, když ji porazila pouze Julia Kopecký, účastnice nedávného mistrovství světa v Montrealu.
Kromě týmu Crelan-Corendon, který se zaměřuje čistě na cyklokros, se Zemanová stala členkou stáje Fenix-Premier Tech, sesterského týmu Alpecinu, a soustředí se na silnici.
„Cyklokros stále zůstává prioritou. Ale do budoucna bych určitě chtěla a i tým se ujišťoval, že bych o to stála, posunout se do World Tour týmu a účastnit se větších závodů. Být nápomocná lídryním. A také by mě to posunulo výkonnostně i mentálně,“ uvedla Zemanová.
Program pro následující měsíce má hodně nabitý, čeká ji řada novinek, včetně více závodů v Beneluxu. „Z českých závodů bych se ráda představila ještě na Holých Vrších, to je pro mě skoro domácí závod. A pak to vypadá, že asi až světové poháry Ostrava a Tábor a asi domácí mistrovství republiky,“ přiblížila.
Větrné podmínky a písečné tratě jsou velkou výzvou. „Těším se, je to sice takové nevlídné a kolikrát jsem si říkala, že Belgie se mi opravdu nelíbí, ale patří to k cyklokrosu. A celé dohromady mě to hrozně naplňuje a baví,“ uzavřela talentovaná česká cyklistka.