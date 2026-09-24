Závod žen do 23 let ovládla po vítězném spurtu Slovenka Chladoňová

Slovensko slaví páté zlato z MS v silniční cyklistice v historii. Ženský závod do 23 let vyhrála Viktória Chladoňová, která ve finiši zdolala domácí Kanaďanku Isabellu Holmgrenovou, bronz brala Belgičanka Fleur Moorsová. Barbora Němcová skončila na 36. místě. Mezi juniory kraloval vítěz úterní časovky Benjamín Noval ze Španělska před Francouzem Simonem Defrancem a Švédem Eliasem Wändelem. Marek Stiblík byl 31.
Devatenáctiletá Chladoňová se postarala o celkově páté zlato pro Slovensko v historii silničních MS po zlatu Petera Velitse rovněž v kategorii do 23 let z roku 2007 a vítězném hattricku Petera Sagana mezi elitou v letech 2015 až 2017.
Triumfem se všestranná závodnice stáje Visma–Lease a Bike dočkala prvního titulu z velkých akcí a spravila si náladu z pondělní časovky, v níž skončila těsně pod stupni vítězů.
Vicemistryně světa z letošního MS cyklokrosařů ve třiadvacítce byla ve stejné kategorii loni v Kigali druhá v silničním závodě i v souboji s chronometrem. V roce 2024 na MS v Curychu skončila ještě mezi juniorkami druhá v časovce a třetí v závodě s hromadným startem.
„Je to neuvěřitelný pocit a pořád tomu nemohu uvěřit. Byla to úžasná jízda a já jsem teď strašně moc šťastná. Musím poděkovat všem, kteří mě podporují, tenhle titul pro mě hrozně moc znamená. Moc jsem po něm toužila a tvrdě trénovala,“ uvedla se slzami v očích dojatá Chladoňová v rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou unii.
Její prvenství v závodě na 134 kilometrů se začalo rodit v průběhu osmého celkem z deseti okruhů, kdy se vydaly do úniku společně s Isabellou Holmgrenovou a Moorsovou, která však z boje o zlato v závěru vypadla. „Všechny tři jsme odvedly dobrou práci a dobře spolupracovaly,“ ocenila soupeřky Chladoňová.
Na dlouhé cílové rovince se stoupáním ukončila přibližně 250 metrů před cílem taktické vyčkávání Holmgrenová, zvedla se ze sedla, ale Chladoňová na její nástup okamžitě zareagovala a ve spurtu měla více sil ona.
„Snažila jsem se jí hned zachytit a přesprintovat ji, byl to ale opravdu hodně dlouhý sprint. Jsem nadšená, že jsem to zvládla,“ radovala se Chladoňová, která zastavila časomíru na 3:49:10. Moorsovou sice dostihly tři soupeřky, i přesto byla nejsilnější ve spurtu o bronz.
Nejlepší z tria původně přihlášených Češek byla šestatřicátá Němcová, která na vítězku ztratila téměř 11 minut. Eliška Kvasničková závod nedokončila, v pondělní časovce sedmnáctá Julia Kopecký nestartovala kvůli následkům nehody, kterou měla během úterního tréninku a po níž skončila na vyšetření v nemocnici. „Silnice tu nejsou moc dobré, najela jsem do díry a měla defekt. Naštěstí nemám nic zlomeného, ale hodně mě bolí rameno a krk,“ uvedla Kopecký.
Juniory čekala stejná porce jako cyklistky do 23 let. Sedmnáctiletý Noval potvrdil nálepku mimořádně talentovaného jezdce a získal druhé zlato během tří dnů. Rovněž on rozhodl v závěrečné čtvrtině, když svůj únik úspěšně dotáhl až do cíle. Defrance na něho ztratil 42 sekund, Wändel byl pak nejlepší ve čtyřčlenném spurtu o bronz.
Stiblík zaostal za vítězem o necelé tři minuty, Daniel Kuběna a Jakub Tesařík závod nedokončili.