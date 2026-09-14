Všechno pro Vacka a třiadvacítkářky. Ambice ale máme v každé kategorii, říkají před MS cyklisté

Česká výprava se v příštích dnech vydá do dějiště letošního MS v cyklistice. V Montrealu se představí Mathias Vacek nebo silná sestava závodnic z kategorie do 23 let. Jaké plány má před začátkem šampionátu trenér Petr Kaltofen a cyklistka Karolína Špicarová?
Velké ambice bude mít v Montrealu Mathias Vacek, který pojede jak silniční závod, tak časovku. „Chystáme se na to už nějakých deset měsíců, na všechnu logistiku. Aby mohli závodníci předvést co nejlepší výkon,“ říká šéf týmu Petr Kaltofen.
Mužský závod přitom bude bez hlavního favorita Tadeje Pogačara. „Patřil by k největším favoritům, ale teď to bude otevřenější a šanci dostanou i ostatní závodníci,“ míní Kaltofen, jehož mužský tým čítá pouze tři členy (ještě Pavla Nováka a Jakuba Otrubu). „Oba budou dělat servis Mathiasovi, aby mohl ušetřit co nejvíce sil do závěru,“ dodává.
Ale nepůjde pouze o mužskou kategorii elite. „Pevně v to věříme, že budeme v každé kategorii bojovat minimálně o top 10. Ale ukáže se až v Kanadě, jak na tom skutečně jsme,“ říká Kaltofen. Jednou z českých závodnic bude také Karolína Špicarová, která je aktuální mistryní republiky. „Jsme silný tým a vědí to i ostatní závodnice. Věřím, že se nám povede pěkný výsledek,“ přeje si mladá cyklistka v kategorii U23.
Naopak ženskou sestavu Češky nepostaví. „Řešili jsme to dlouho, ale jsme mnohem silnější v kategorii do 23 let,“ vysvětluje Kaltofen před šampionátem, který uspořádá kanadský Montreal. Přímé přenosy z MS sledujte od neděle na ČT sport a ČT sport Plus.
Program vysílání z MS v cyklistice
Program vysílání z MS v cyklistice
Neděle 20. září, 14:50/18:45: časovka žen elite a mužů elite
Pondělí 21. září, 15:00/17:50: časovka žen U23 a mužů U23
Úterý 22. září, 14:20/18:05/21:05: týmová časovka, časovka juniorů a juniorek
Čtvrtek 24. září, 15:00/19:20: závod žen U23 a závod juniorů
Pátek 25. září, 14:55/20:05: závod mužů U23 a závod juniorek
Sobota 26. září, 14:50: závod žen elite
Neděle 27. září, 14:50: závod mužů elite