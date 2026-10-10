Hvězdná nizozemská cyklistka Marianne Vosová vyhrála podruhé zlato v gravelu a celkově získala již patnáctý titul mistryně světa. Další duhový dres, který má také z cyklokrosu, ze silnice i z dráhy, vybojovala v australském Nannupu. Muži pojedou svůj závod v neděli, od 4:00 sledujte přímý přenos na ČT sport.
Gravelový šampionát se koná popáté a poprvé mimo Evropu. Devětatřicetiletá Vosová v závěru trasy dlouhé bezmála 126 kilometrů s převýšením 3179 metrů bojovala s německou spolufavoritkou Rosou Klöserovou. Ta však po posledním stoupání při sjezdu spadla.
Vosová získala zlato na gravelovém MS podruhé po roce 2024, loni brala stříbro. Z cyklokrosových šampionátů má titulů osm včetně zlata z Tábora 2010, z MS na silnici tři a z dráhových šampionátů dva. Klöserová dojela dnes druhá s mankem 27 sekund, bronz má další Nizozemka Larissa Hartogová.
Muži se v Nannupu utkají v neděli, na start trasy dlouhé 144 km s převýšením 3713 metrů se v kategorii elite postaví i česká trojice Petr Vakoč, Martin Stošek a Tomáš Kalojíros.