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Cyklistika

SESTŘIHVosová dominovala podruhé v gravelu a má celkově patnáctý titul mistryně světa


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK

Hvězdná nizozemská cyklistka Marianne Vosová vyhrála podruhé zlato v gravelu a celkově získala již patnáctý titul mistryně světa. Další duhový dres, který má také z cyklokrosu, ze silnice i z dráhy, vybojovala v australském Nannupu. Muži pojedou svůj závod v neděli, od 4:00 sledujte přímý přenos na ČT sport.

Gravelový šampionát se koná popáté a poprvé mimo Evropu. Devětatřicetiletá Vosová v závěru trasy dlouhé bezmála 126 kilometrů s převýšením 3179 metrů bojovala s německou spolufavoritkou Rosou Klöserovou. Ta však po posledním stoupání při sjezdu spadla.

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Vosová dominovala podruhé na MS v gravelu
Zdroj: ČT sport

Vosová získala zlato na gravelovém MS podruhé po roce 2024, loni brala stříbro. Z cyklokrosových šampionátů má titulů osm včetně zlata z Tábora 2010, z MS na silnici tři a z dráhových šampionátů dva. Klöserová dojela dnes druhá s mankem 27 sekund, bronz má další Nizozemka Larissa Hartogová.

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Tomáš Jílek o MS v gravelu
Zdroj: ČT sport

Muži se v Nannupu utkají v neděli, na start trasy dlouhé 144 km s převýšením 3713 metrů se v kategorii elite postaví i česká trojice Petr Vakoč, Martin Stošek a Tomáš Kalojíros.

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Petr Benčík o trati na MS v gravelu i českých reprezentantech
Zdroj: ČT sport

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