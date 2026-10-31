V Hlinsku uspěl Bažant a upevnil si vedení v cyklokrosovém poháru, mezi ženami vyhrála Bukovská

Kryštof Bažant vyhrál v Hlinsku čtvrtý díl českého poháru JANEV Cupu. Český cyklokrosař si triumfem upevnil vedení v průběžném hodnocení. Ženský závod ovládla Barbora Bukovská.
Bažant si připsal druhé vítězství v sezoně s náskokem pěti sekund před Michaelem Borošem. Třetí dojel se ztrátou už téměř minuty a půl Polák Marek Konwa, vítěz předchozího dílu v Rýmařově. V celkovém hodnocení vede Bažant o 50 bodů před dnes čtvrtým Matyášem Fialou.
Brzy osmnáctiletá Bukovská, která absolvovala v poháru teprve druhý závod, porazila Jitku Čábelickou o 21 sekund a v průběžném hodnocení vyskočila na šestou pozici.
Vedení uhájila v Hlinsku devátá Kateřina Hladíková, její náskok před Čábelickou se ale ztenčil na sedm bodů.
Výsledky závodu českého poháru v cyklokrosu JANEV Cupu v Hlinsku
Výsledky závodu českého poháru v cyklokrosu JANEV Cupu v Hlinsku
Muži: 1. Bažant (Cyklostar) 58:02, 2. Boroš (Kasper Crypto4me) -5, 3. Konwa (Pol.) -1:28, 4. Fiala (ČEZ Cyklo Tábor) -1:53, 5. Kerl (Auto Škoda Mladá Boleslav) -2:06, 6. Jindřich (ČEZ Cyklo Tábor) -2:10.
Průběžné pořadí (po 4 ze 7 závodů): 1. Bažant 325, 2. Fiala 275, 3. Konwa 262.
Ženy: 1. Bukovská (Fenix-Premier Tech) 48:56, 2. Čábelická (Cabtech Racing) -21, 3. Grohová (Dukla Praha) -28, 4. Krzystalaová (Pol.) -46, 5. Drbohlavová (LAWI junior) -1:08, 6. Rothbauerová (LYKO Prachatice) -1:19.
Průběžné pořadí (po 4 ze 7 závodů): 1. Hladíková (Brilon) 254, 2. Čábelická 247, 3. Drbohlavová 204.
Související články