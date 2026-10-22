Trasa Tour de France 2027: Start v Edinburghu a závěr opět přes Montmartre

Trasa pro příští Tour de France je známá. Cyklisty čekají dvě individuální časovky a tři vrcholové dojezdy, při závěrečné etapě v Paříži pojedou opět přes Montmartre. Už loni v březnu pořadatelé oznámili, že závod odstartuje v Edinburghu a první tři etapy se pojedou ve Skotsku, Anglii a Walesu.
Trasu 114. ročníku nejslavnějšího etapového závodu světa představili organizátoři v pařížském Kongresovém paláci. Tour začne 2. července a skončí 25. července.
Peloton čeká během tří týdnů porce 3479 závodních kilometrů a 54 450 výškových metrů. Na programu bude sedm rovinatých etap, šest kopcovitých a šest horských etap, včetně tří vrcholových finišů na Grand Colombier, Les Saisies a Col du Portet, a také dvě individuální časovky. Závod zahrnuje tři dny volna, z nichž jeden připadá na úvodní pondělí, kdy se peloton přesune z Cardiffu do Normandie.
Oproti některým spekulacím bude stejně jako v posledních dvou ročnících součástí závěrečné etapy „Staré dámy“, která odstartuje tentokrát v Saint Quentin en Yvelines, ikonický pařížský kopec v historické čtvrti Montmartre, kde projedou cyklisté kolem baziliky Sacré-Coeur jako letos. Dojezd je naplánovaný tradičně na bulvár Champs-Élysées.
Tour zavítá do Skotska i Walesu
Start v Edinburghu se zapíše do historie jako nejseverněji položený tzv. Grand Départ všech dob. A zároveň také jako první ve Skotsku. Bude to páté zahájení mimo Francii v posledních šesti letech. V roce 2022 začala Tour v Kodani, rok nato v Bilbau a předloni peloton vyrazil z Florencie. Loni se jelo z Lille, letos z Barcelony.
Úvodní etapa ze skotské metropole do anglického Carlisle měří 184 km. Ve druhé z Keswicku do Liverpoolu čeká peloton 223 km, stejnou vzdálenost pak budou muset jezdci překonat také ve Walesu z Welshpoolu do hlavního města Cardiffu. Do Británie slavný závod zavítá popáté. „Lidé budou moct poznat krásnou krajinu, náš jazyk, velšskou vřelost a také vášeň pro cyklistiku,“ uvedla Heledd Fychanová, velšská ministryně kultury a sportu.
„Tour je jedna z nejpřístupnějších globálních akcí, stačí si stoupnout k silnici a uvidíme nejlepší cyklisty a cyklistky světa. Věřím, že to bude inspirující pro budoucí generaci britských cyklistů a cyklistek,“ doplnila Stephanie Peacocková, členka parlamentu Spojeného království, která má na starosti i sport a cestovní ruch.
Souboje s chronometrem budou k vidění 9. července v 7. etapě z Blois do Chambordu (38 km) a 20. července při 16. etapě v Toulouse (33 km). Mimořádnou prověrkou fyzické připravenosti bude horská 11. etapa, při níž jezdci budou na 150 km do Les Saisies překonávat 4750 výškových metrů.
Program cyklistické Tour de France 2027:
Program cyklistické Tour de France 2027:
2. července – 1. etapa: Edinburgh – Carlisle (185 km),
3. července – 2. etapa: Keswick – Liverpool (223 km),
4. července – 3. etapa: Welshpool – Cardiff (223 km),
5. července – volný den,
6. července – 4. etapa: Cherbourg-en-Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin (171 km),
7. července – 5. etapa: Pontorson – Plumelec (178 km),
8. července – 6. etapa: Vannes – Angers (193 km),
9. července – 7. etapa: Blois – Chambord (individuální časovka; 38 km),
10. července – 8. etapa: Bourges – Le Creusot (224 km),
11. července – 9. etapa: Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux – Grand Colombier (162 km),
12. července – volný den,
13. července – 10. etapa: Annecy – Sallanches (171 km),
14. července – 11. etapa: Cluses – Les Saisies (150 km),
15. července – 12. etapa: Chambéry – Valence (162 km),
16. července – 13. etapa: Aubenas – Montpellier (164 km),
17. července – 14. etapa: Montpellier – Mende (199 km),
18. července – 15. etapa: Rodez – Albi (169 km),
19. července – volný den,
20. července – 16. etapa: Toulouse – Toulouse (individuální časovka; 33 km),
21. července – 17. etapa: Muret – Pau (186 km),
22. července – 18. etapa: Pau – Saint-Lary-Soulan Col du Portet (174 km),
23. července – 19. etapa: Hasparren – Laruns (160 km),
24. července – 20. etapa: Maubourguet – Libourne (198 km),
25. července – 21. etapa: Saint-Quentin-en-Yvelines – Paříž Champs-Elysées (116 km).
Celkem: 3479 km
Definitivně by se však mělo rozhodovat až v závěrečném týdnu v Pyrenejích. Náročná 18. etapa z Pau měřící 174 km zahrnuje dvě ikonická stoupání – na Col du Tourmalet a následně vyvrcholí na Col du Portet –, která se v itineráři závodu objevují společně v jeden den poprvé. Peloton ten den nastoupá 5400 výškových metrů.
Cyklistický svět bude s napětím sledovat snahu fenomenálního Slovince Tadeje Pogačara o rekordní šesté prvenství, jímž by se mohl v čele osamostatnit. Letos vyhrál popáté po letech 2020, 2021, 2024 a 2025, čímž se dotáhl na Belgičana Eddyho Merckxe, Francouze Jacquese Anquetila s Bernardem Hinaultem a Španěla Miguela Induraina.
Tour de France Femmes odstartuje také v Británii
Představena byla také trasa 6. ročníku ženského závodu, jejíž celková délka bude 1156 km. Tour de France Femmes odstartuje rovněž na britských ostrovech a začne 30. července etapou dlouhou 86 km z Leedsu, kde v roce 2014 startovala mužská Tour, do Manchesteru.
Druhá etapa se pojede z Manchesteru do Sheffieldu, třetí pokračování obstará týmová časovka v Londýně, následovat bude přesun na francouzské území. Poslední, devátou etapou bude 7. srpna trasa z Clermont-Ferrand o délce 170 km na slavný kopec a vyhaslý vulkán Puy de Dôme. Cyklistky při ní čeká 3840 výškových metrů.