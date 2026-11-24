Už podvacáté se v neděli v Táboře sejde cyklokrosová elita na závodech Světového poháru. Na startu bude i česká špička s Kristýnou Zemanovou či Barborou Bukovskou. Přímé přenosy ze závodů odvysílá o víkendu ČT sport.
„Pro nás je hlavní, že je to divácky velmi atraktivní. Když se podíváte na návštěvnost, tak málokterá cyklistická akce má takto moc diváků. Druhá věc je, že jak je to zimní sport, tak je to i vyžití pro ty, kteří mají cyklistiku rádi a opravdu se chodí dívat, chodí jezdit. Pro českého fanouška je cyklokros srdeční záležitost,“ řekl předseda Českého svazu cyklistiky David Průša.
Unikátní trať v areálu Komora, na které se na rozdíl od Ostravy představí i junioři, juniorky a muži do 23 let, už nyní připravuje asi 30 lidí. Předpověď počasí na neděli slibuje teploty okolo bodu mrazu.
„Těším se na to, že to bude trošku přimrzlé, nebo pak po poledni uvidíme, jak to bude vypadat. Ale rozhodně zima mi nijak extra nevadí. Už jsme si to zkusili minulý rok a myslím si, že závody tím mrazem a povrchem byly dost zajímavé,“ řekla třiadvacetiletá Zemanová, jež loni v Táboře obsadila mezi ženami šesté místo. „Já jsem Tábor jela jak na suchu, tak na blátě i na ledu. Ta trať je strašně těžká a každé ty podmínky s tím udělají svoje. Takže závodník se tomu musí přizpůsobit a podat nejlepší výkon, ať je počasí jakékoli,“ doplnila největší domácí naděje v elitní kategorii.
Podle reprezentačního trenéra Michala Bednáře mají šanci na dobrý výsledek i další čeští závodníci. „Budu vycházet z mistrovství Evropy, kde jsme měli dvě čtvrtá místa, ať v juniorkách s Kájou Rothbauerovou, nebo v ženách do 23 let díky Báře Bukovské. Myslím si, že obě holky na tu medaili opravdu útočily. Líbil se mi i Jindra Bukovský, který tam měl hodně technických problémů a nakonec obsadil sedmé místo. Myslím si, že má velký potenciál. Na druhou stranu je pravda, že v juniorech minimálně první pětka je hodně proměnlivá, tam se to opravdu blbě tipuje. A samozřejmě bych přál stupně vítězů Kristýně,“ uvedl Bednář.
Nedělní program odstartuje v 9 hodin závodem juniorů, start mužské elitní kategorie je naplánován na 14:30. Loňská prvenství obhajují Belgičan Thibau Nys a Nizozemka Lucinda Brandová.
Světový pohár měl v Táboře premiéru v roce 1996, loni se tam seriál vrátil po tříleté přestávce. Přespříští rok bude jihočeské město potřetí v historii hostit kontinentální šampionát, čtyřikrát se tam jelo o světové medaile.