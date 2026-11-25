Belgičan Thibau Nys, který se stal na začátku listopadu v nizozemském Zeddamu podruhé v kariéře mistrem Evropy, bude hlavní hvězdou úvodního závodu série Světového poháru cyklokrosařů v Ostravě. Předseda organizačního výboru Radovan Šťastný se těší také na podmínky, pokud bude sněžit, ještě by se zvýšila atraktivita závodu. Páteční večerní klání v atraktivních kulisách startuje v 18:05 závodem žen, v přímém přenosu na ČT sport.
Třiadvacetiletý Nys, jenž jde ve šlépějích slavného otce a legendárního cyklokrosaře Svena, byl shodně bronzový na posledních dvou světových šampionátech. Ty vyhrál fenomenální Nizozemec Mathieu van der Poel.
„V Ostravě bude to nejlepší, co je teď k vidění, samozřejmě kromě té trojicé, o které všichni sníme,“ nastínil Šťastný a myslel tím Wouta van Aerta, Toma Pidcocka a Mathieua van der Poela. „Bůhví, jestli někdo z nich do Světového poháru vůbec naskočí. Van Aert možná před Vánoci. Van der Poel s velkým otazníkem a Pidcock asi vůbec,“ doplnil Šťastný.
„Naším heslem je, že Ostrava je novým Las Vegas, protože dosud jediný závod, který se jel za umělého osvětlení, v čemž je naše akce unikátní, tak byl právě závod ve Vegas. V tomto směru jde o skutečně jedinečnou akci,“ zdůraznil na listopadové tiskové konferenci ředitel závodu Tomáš Ježek.
Zatímco o dva dny později v Táboře, kde na Ostravu naváže druhý podnik SP, pojedou samostatně muži kategorie do 23 let, v industriálním areálu Dolních Vítkovic tomu tak nebude. V neděli startuje program v Táboře od 11:15 také v přímém přenosu na ČT sport Plus a následný závod žen na ČT 2.
Trať o délce 2648 metrů povede areálem bývalých železáren a propojí klasické cyklokrosové překážky s technicky náročnými pasážemi v industriálních kulisách. Zajímavou proměnu mohou být podmínky, očekává se sníh.
„Počítáme s tím, že asi bude sněžit. My organizátoři i závodníci. Možná se na to vlastně trochu těšíme. Tím, že se jede závod večer, tak sníh může být malá pomoc, aby toho světla bylo víc,“ řekl Šťastný a dodal, že pro úpravu tratě mohou organizátoři zvolit sůl, vyjma míst, které jsou technickou památkou areálu. „Mně sedí téměř všechny podmínky, ale občas mi sedí oproti ostatním trochu víc bahno,“ přiblížil juniorský cyklokrosový reprezentant Ondřej Bukovský.
Právě junioři načnou čtvrteční program, oba závody juniorské kategorie jsou zařazeny do kalendáře UCI. O vítězství bude usilovat také juniorský Bukovský, který v sezoně posbíral několik prvních míst. Pouze vinou pádu na ME mezi juniory obsadil 7. místo. „Je to hodně výjimečná trať. A ještě k tomu doma, autem to mám pár minut. Těším se,“ říká bratr královny české cyklistiky Barbory Bukovské.