Silniční závod do 23 let vyhrál Američan Barry, Špicarová dojela 13. mezi juniorkami

Závod s hromadným startem mužů do 23 let na mistrovství světa silničních cyklistů v Montrealu vyhrál Američan Ashlin Barry před Španělem Héctorem Álvarezem a Norem Jesperem Stiansenem. Nejlepším Čechem byl na 58. místě Alberto Carlo Monti. Mezi juniorkami se radovala Španělka Alejandra Neiraová, Karolína Špicarová obsadila 13. příčku.
O víkendu uzavřou program šampionátu silniční závody elitní kategorie. Ženy pojedou v sobotu od 15 hodin, muži odstartují ve stejném čase v neděli. Přímé přenosy sledujte na ČT sport Plus.
Barry, jenž dnes oslavil 19. narozeniny, zvládl trať o délce 174,2 kilometru v čase 4:17:35. Zhruba 129 kilometrů strávil v čelní skupině uprchlíků a později v sólovém úniku. Našlápl k němu v jedenáctém z 13 okruhů, kdy setřásl Dána Kristiana Egholma.
O 53 sekund později přijeli do cíle Álvarez a Stiansen. Pro Španěla to byla druhá medaile ze tří startů v Montrealu. Nejprve byl třetí v pondělní časovce, v úterním souboji smíšené štafety s chronometrem obsadil se španělským týmem šesté místo.
Monti na 58. místě ztratil na nového šampiona přes osm a půl minuty, 69. příčku obsadil Tomáš Přidal, na 83. místě skončil Václav Ježek.
Závod juniorek na 80,4 kilometru pro sebe rozhodla Neiraová, když si vedla nejlépe v závěrečném pětičlenném spurtu.
Stříbro získala Italka Matilde Rossignoliová. Bronz obhájila Švýcarka Anja Grossmannová, rivalka Barbory Bukovské ze světa horských kol či cyklokrosu.
Špicarová ztratila na medailistky 42 sekund, do nejlepší dvacítky se vešla i sedmnáctá Eva Drhová. Na 47. místě dokončila závod Linda Sítková.