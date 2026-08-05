Pátou etapu Tour ovládla Volleringová, na vedoucí Reusserovou ztrácí už jen 12 sekund

Souboj hlavních favoritek cyklistické Tour de France Femmes vyhrála v závěru kopcovité páté etapy Demi Volleringová. Nizozemská jezdkyně a vítězka závodu z roku 2023 porazila v těsném finiši ve žlutém jedoucí Švýcarku Marlen Reusserovou a v průběžném pořadí se na ni dotáhla na rozdíl 12 sekund.
Vedoucí dvojice celkového hodnocení nedala na 140 km dlouhé náročné trati s osmi kategorizovanými výjezdy soupeřkám šanci. V závěru se s nimi udržela jen Katarzyna Niewiadomá, která také jako první nasadila zhruba 300 metrů před cílem k finiši. Obě rychlejší kolegyně z úniku ji ale předstihly. I tak se ale Polka posunula na průběžné třetí místo, za Reusserovou zaostává o 1:17 minuty.
Jediná česká účastnice Nikola Nosková, která se v úvodní etapě blýskla dlouhým únikem a dostala cenu pro největší bojovnici etapy, nabrala manko přes 28 minut a v průběžném pořadí klesla na 69. místo. Drží se druhá v soutěži nejlepších vrchařek. Její soupeřce z pondělního úniku Nizozemce Puck Pieterseové se povedlo znovu dostat do odjeté skupiny, posbírat spoustu bodů na osmi prémiových stoupáních a zvýšit náskok v čele vrchařské soutěže na Noskovou na 23 bodů.
Závod skončí v neděli v Nice.
Výsledky Tour de France Femmes – 5. etapa (140 km)
Výsledky Tour de France Femmes – 5. etapa (140 km)
1. Volleringová (Niz.) 3:53:54, 2. Reusserová (Švýc.), 3. Niewiadomá všechny stejný čas, 4. Wlodarczyková (obě Pol.), 5. Holmgrenová (Kan.), 6. Niedermaierová (Něm.) všechny -45, ...115. Nosková (ČR) -28:21.
Průběžné pořadí: 1. Reusserová 15:41:18, 2. Volleringová -12, 3. Niewiadomá -1:17, 4. Niedermaierová -2:40, 5. Wlodarczyková -2:54, 6. Longová Borghiniová (It.) -2:58, ...69. Nosková -36:07.