Na ME v cyklokrosu skončila juniorka Rothbauerová těsně pod stupni vítězů, Zemanová byla sedmá

Čtvrté místo vybojovala na cyklokrosovém mistrovství Evropy v Zeddamu juniorka Karolína Rothbauerová, Kristýna Zemanová skončila sedmá. Stejné místo obsadil po pádu Kryštof Bažant mezi závodníky do 23 let.
Zemanová při druhém startu mezi ženskou elitou vylepšila loňské deváté místo. Titul získala Marie Schreiberová z Lucemburska, která ve spurtu vedoucí dvojice porazila domácí hvězdu Lucindu Brandovou a získala první medaili na velké akci. Dvojnásobná mistryně světa Brandová si zopakovala loňské druhé místo a získala již sedmou evropskou medaili.
Pětinásobná česká šampionka Zemanová zaostala za vítězkou o minutu a 16 sekund. „Byl to asi první závod sezony, který byl z mé strany pocitově trošku lepší. Jsem spokojená, rozdíl nebyl takový. Celý závod jsem bojovala o čtvrté místo, nakonec sedmička, takže celkem dobré,“ zhodnotila Zemanová.
„Kristýna měla dobrý start, hodně favoritek ho nezvládlo. První tři v pořadí byly trošku odskočené, ale Zemanová prakticky celý závod bojovala ve skupině o čtvrté místo. V závěru už jí chybělo trochu víc sil, aby byla schopna zaspurtovat o tu čtyřku, ale sedmé místo v té nabité konkurenci bereme všema deseti,“ uvedl reprezentační trenér Michal Bednář.
Po loňském triumfu Barbory Bukovské jela mezi juniorkami tentokrát o medaili Rothbauerová, která se po startu usadila v čele. „Kája jela v prvních kolech docela dobře. Byli jsme domluvení, že technické pasáže bude jezdit z jedničky. Myslím si ale, že v prvním kole trávila na čele zbytečně moc času. Dalo se tam možná trošku víc takticky pošetřit,“ řekl Bednář.
Na trojici soupeřek Rothbauerová nakonec nestačila a v závěru ještě musela hájit čtvrté místo ve spurtu s Britkou Peggy Knoxovou. „Medaile by byla určitě lepší, ale na víc už nebylo, takže jsem s tímhle výsledkem spokojená,“ uvedla. Vítězství slavila Belgičanka Lentel Huysová.
Bronzový medailista z předloňského mistrovství světa juniorů v Táboře Bažant hned v prvním kole upadl a musel soupeře dojíždět. „Ztratil tím hodně sil, které mu pak chyběly v závěru. Ale je to další výsledek v top 10 a určitě jsme spokojeni,“ řekl Bednář.
„Po nevydařeném startu jsem tam visel jako na gumě, a když se začalo zrychlovat, už jsem neměl síly to dojíždět. Jel jsem docela dobrý závod, ale na ty nejlepší už to nestačilo,“ uvedl devatenáctiletý český jezdec. „Ještě deset metrů před cílem jsem byl šestý, nakonec sedmé místo, to mě trochu mrzí,“ dodal úřadující mistr republiky v elitní mužské kategorii. Závod vyhrál Francouz Aubin Sparfel.
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