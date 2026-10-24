Závod cyklokrosového poháru v Rýmařově vyhráli Konwa a Bramatiová

Třetí závod domácího poháru v cyklokrosu JANEV Cupu v Rýmařově vyhráli Polák Marek Konwa a Italka Lucia Bramatiová. Na druhém místě dojela mezi ženami se ztrátou 14 sekund Barbora Bukovská. Šestatřicetiletý Konwa porazil ve finiši Matyáše Fialu a v českém poháru slavil vítězství po téměř dvou letech.
Sedmnáctiletá talentovaná závodnice z Ostravy musela po problémech na startu dotahovat velkou ztrátu. „Na startu byla kolize, ani nevím, jak to vzniklo. Holky tam začaly padat a vzájemně jsme se všechny přibrzdily,“ řekla Bukovská.
„Byla jsem dost vzadu a jela jsem opravdu na maximum, abych to vůbec dojela. Poslední dvě kola jsem dojela holky na druhém až čtvrtém místě. Pak už jsem s nimi jela a zkusila to až v konci,“ uvedla po prvním startu v cyklokrosové sezoně.
„Konkurence byla velká, bylo to hodně náročné. Dala jsem si do těla. Ale cítím se dobře, to je pro mě dobré znamení,“ řekla Bukovská, kterou v září angažoval belgický profesionální tým Fenix-Premier Tech.
Velkou stíhací jízdu předvedl také úřadující mistr republiky Kryštof Bažant, který v úvodu po pádu zlomil patku u přehazovačky a musel doběhnout do depa.
„Projížděl jsem pak asi s padesátisekundovou ztrátou. Dařilo se mi to sjíždět. V posledním kole, kdy už jsem byl na hraně, jsem šel znovu na zem. Docela tvrdě. Pak už s tím nešlo nic udělat,“ konstatoval devatenáctiletý jezdec, který obsadil páté místo.
„Věděl jsem, že mám dobré nohy, a nechtěl jsem to vzdát. Forma je v posledních týdnech fakt dobrá. Kdybych neudělal tu chybu v závěru, věřím, že bych dojel na bedně,“ dodal bronzový medailista ze závodu juniorů na předloňském mistrovství světa v Táboře.
Bažant se ujal vedení v průběžném pořadí seriálu. Mezi ženami je první Kateřina Hladíková, která dojela v Rýmařově na třetím místě. Na startu chyběla vítězka úvodních dvou pohárových závodů a česká jednička Kristýna Zemanová.
Výsledky závodu českého poháru v cyklokrosu JANEV Cupu v Rýmařově
Výsledky závodu českého poháru v cyklokrosu JANEV Cupu v Rýmařově
Muži: 1. Konwa (Pol.) 1:00:44, 2. Fiala (ČEZ Cyklo Tábor) -1, 3. Šichta (Expres CZ-Elmtrade Kolín) -18, 4. Boroš (Kasper Crypto4me) -27, 5. Bažant (Cyklostar) -32, 6. Říman (ATT Investments) -33.
Průběžné pořadí (po 3 ze 7 závodů): 1. Bažant 225, 2. Fiala 215, 3. Konwa 192.
Ženy: 1. Bramatiová (It.) 45:56, 2. Bukovská (Fenix-Premier Tech) -14, 3. Hladíková (Brilon) -24, 4. Grohová (Dukla Praha) -36, 5. Douděrová (Auto Škoda M. Boleslav) -1:02, 6. Pellizottiová (It.) -1:06.
Průběžné pořadí (po 3 ze 7 závodů): 1. Hladíková 210, 2. Zemanová 200, 3. Bramatiová 185.