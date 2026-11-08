Cyklistka Sítková získala pro českou výpravu druhou medaili na OHM, dospurtovala třetí

Linda Sítková dojela třetí v silničním závodě na olympijských hrách mládeže v Dakaru a získala pro českou výpravu druhý cenný kov. Sedmnáctiletá cyklistka v závěru závodu na téměř 60 kilometrů vybojovala ve spurtu bronz za Ruskou Angelinou Novoladskou a Australankou Elsie Appsovou. České basketbalistky 3x3 ve čtvrtfinále podlehly Číně 21:14.
Sedmnáctiletá Češka v úvodu vedla celé startovní pole. Postupem času se ale posunovala pořadím níž a nezareagovala ani na šest závodnic v úniku.
Až 26sekundový náskok mladým cyklistkám nestačil, ještě před cílem se sjela a vytvořila dvacetičlenná skupina, ve které figurovala i Sítková.
V závěrečných metrech se dostala na přední pozice a pohlídala si ve spurtu třetí místo.
„Nakonec jsme to záhadně stáhly, pak už jsem se soustředila jen sprint, abych ho zajela co nejlépe. Vyšlo z toho tohle,“ radovala se česká cyklistka.
Sítková navázala na úspěch plavce Zdeňka Procházky, který ve středu vyhrál závod na 50 metrů volný způsob.
Čtveřice Aneta Bohuslavová, Laura Marcolová, Lucie Pavlíková a Tereza Svatoňová nezastavily suverénní Číňanky.
Ve skupině české reprezentantky nejprve prohrály s Egyptem (8:12) a následně v přímém duelu o postup přehrály Ukrajinu (12:10).
Na mládežnické olympiádě v Dakaru reprezentuje Česko 35 sportovců ve věku 14 až 18 let ve 14 odvětvích. Akce potrvá do 13. listopadu.