Bukovská dojela při své premiéře na ME v cyklokrosu čtvrtá

Juniorská mistryně světa Barbora Bukovská dojela na evropském šampionátu v cyklokrosu při své premiéře v závodě žen do 23 let čtvrtá. Od medaile dělilo osmnáctiletou českou reprezentantku osm sekund. Mistrem Evropy v elitní mužské kategorii se stal podruhé Belgičan Thibau Nys. Michael Boroš dojel v nizozemském Zeddamu třináctý.
Závod v nizozemském Zeddamu ovládly Francouzky. Titul získala dvacetiletá Célia Geryová, která vylepšila loňské stříbro z Middelkerke. Vyhrála o devět sekund před Lison Desprezovou, třetí byla další Francouzka Amandine Mullerová.
„Dneska se mi fakt povedl start, dokonce mám pocit, že jsem byla i první. Akorát jsem se pak v první zatáčce trošku propadla dozadu. Na první šikmině, což byl zároveň i sjezd, mi uklouzlo přední kolo, tam jsem se dost propadla. A pak jsem si to musela zase všechno stahovat. Ani nevím, jak jsem se objevila v první desítce, pak už pětce a pak jsem dokonce chvíli jela o třetí místo,“ popsala česká reprezentantka.
Bukovská, která v minulých dvou letech vybojovala na evropských šampionátech v juniorské kategorii zlato a stříbro, ztratila na vítězku minutu a 20 sekund. „Ale pocity jsou dobré. Myslím, že mi to fakt jelo a forma byla dobrá. I když musím podotknout, že ty schody, co tam byly, byly pro mě hodně náročné. Mám kratší nohy než některé holky, takže bylo znát, že tam jsem byla slabší,“ dodala.
Mezi juniory obsadil sedmé místo Ondřej Bukovský, bratr úřadující vítězky domácí ankety Král cyklistiky.
Nys si zopakoval předloňský triumf ze španělské Pontevedry. Belgickému favoritovi na trati s 99 schody vzdoroval krajan Joran Wyseure, ale rozhodujícímu útoku dvaadvacetiletého jezdce v závěrečném okruhu nestačil. Belgické stupně vítězů zkompletoval Niels Vandeputte, který vyhrál spurt o bronzovou medaili.