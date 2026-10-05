Blíží se jeden z vrcholů curlingové sezony. Od 27. října bude v Ostravě-Porubě probíhat mistrovství Evropy a chybět na něm nebudou ani čeští reprezentanti se skipem Lukášem Klímou. Cíl bude nesnadný: probojovat se z šestičlenné skupiny do čtyřčlenného play-off. Češi po olympijských hrách polevili v účasti na turnajích a věnovali se tréninku. Přímé přenosy nabídne ČT sport a ČT sport Plus.
Přípravu na novou sezonu načali čeští curleři na své poměry netradičně. Ubrali z evropských štací a věnovali se pilování detailů. Zakomponovali do týmu také Víta Chabičovského, účastníka olympijských her v mixech.
„Byli jsme dva týdny v Kanadě, kde jsme odehráli dva turnaje. Jedno z toho bylo i play-off. Ale hlavně herní projev celého týmu hodnotíme velice dobře,“ řekl člen týmu Martin Jurík.
„Přece jen jsme trochu zvolnili, často už jezdíme od poloviny srpna po turnajích. Vynechali jsme tradiční první tři turnaje po Evropě, kam jezdíme. Věnovali jsme se tomu, abychom srovnali technicky chyby, co se objevily. Ale jinak není čas ztrácet čas. Všechny týmy pracují a my musíme také. Chceme se posunout také v rámci týmového rankingu,“ nastínil reprezentační skip Lukáš Klíma.
Přísný systém
Poprvé se projeví nový herní systém. Šestnáct týmů je rozděleno do dvou skupin, z šesti nejlepších postoupí dál nejlepší dva týmy. Každé zaváhání proto bude znát.
„Nový formát je mnohem přísnější v tom, že si nemůžeme dovolit žádné zaváhání. V tom starém formátu tým potřeboval skončit výsledkem řekněme šest výher a tři prohry, aby postoupil do play-off. Třeba Švédové opakovaně vyhrávali, rozjížděli se pomalu a postupně jejich forma gradovala. To teď nepůjde,“ upozornil Klíma. „Pokud chceme pomýšlet na postup ze skupiny, můžeme si dovolit prohrát maximálně tak jeden zápas,“ dodal skip.
Jak vidí Češi své soupeře?
Ve skupině číhají Poláci, Švýcaři, Švédové, Španělé a Norové. „Poláci jdou v posledních letech hodně nahoru. Teď jsme s nimi na posledním MS hráli poměrně vyrovnaný zápas. Už to není země úplně druhého sledu jako v minulých letech,“ přiblížil Jurík.
„Švýcaři jsou velice kvalitní tým, dobří metaři. Umí se přizpůsobit všem situacím. Ale pro nás je asi dobře, že to není ten aktuálně nejlepší švýcarský tým, který byl na olympiádě. Zkušenost s těmi akcemi je trochu nižší, což nám dává šanci,“ doplnil Jurík.
To jsou kluci, co samozřejmě tak jak je známe všechny. Ale Poláci v posledních letech jdou hodně nahoru. Teď jsme s nimi hráli poměrně vyrovnaný zápas. Zápas s posledním MS. Co jsme vyhráli. Ale, už to není prostě ta země úplně druhého sledu, jako v minulých letech. No a koho tam máme dále? Švýcaři. Také je známe. Velice kvalitní tým, dobří metaři. Umí se přizpůsobit všem situacím. Ale pro nás asi dobře, že to není ten aktuálně nejlepší švýcarský tým. Co byl na olympiádě. Určitě ta jejich zkušenost s těmi akcemi je trochu vyšší, to nám dává šanci.
Jaké bude Švédsko bez Edina?
Favoritem skupiny jsou obhájci titulu Švédové. „Jeden z nejúspěšnějších týmů všech dob. Na druhou stranu, skončil dlouholetý skip Niklas Edin,“ upozornil Klíma. „Tým bude určitě extrémně dobrý, to víme všichni, ale všichni se trochu budou ještě na nových pozicích orientovat,“ doplnil s nadějí skip českého týmu.
Naopak nejvíce si Češi věří na Španělsko. „Pokud bychom si měli vybrat a ukázat na jeden tým, co bychom měli porazit, tak by to měli být Španělé. Nepamatuji si, kdy jsme s nimi prohráli,“ řekl Klíma.
Souboj s Norskem by mohl být rozhodující. „Pravidelně to s nimi jsou extrémně vyrovnané zápasy. Máme to 50 na 50,“ podtrhl Klíma.
Domácí bez výhod
Češi, byť hrají v Ostravě, budou mít stejné podmínky v přípravě těsně před startem šampionátu jako všichni ostatní.
„Dostaneme se tam, až když budou oficiální tréninky. Máme vlastně jeden hodinový trénink, abychom si vyzkoušeli led. V tom bohužel domácí tým žádnou výhodu nemá,“ dodal Klíma.