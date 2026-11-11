Fernstädtová se snažila skamarádit s drahou v Lillehammeru, těší se hlavně do Königssee

Anna Fernstädtová se před sezonou těší na návrat Světového poháru na svou domácí dráhu v německém Königssee. Během letní přípravy trénovala i v norském Lillehammeru, kde 18. až 20. února nadcházející závodní ročník vyvrcholí světovým šampionátem. Přímé přenosy nabídne ČT sport a ČT sport Plus.
Trojnásobná juniorská mistryně světa z let 2018 až 2020 Fernstädtová v minulé sezoně obsadila životní čtvrté místo v celkovém pořadí Světového poháru. Byla druhá v Siguldě a třetí v Altenbergu, na olympijských hrách obsadila desátou příčku.
V přípravě na novou sezonu trochu ubrala na intenzitě. „Člověk by takový ten intenzivní trénink na olympijský rok nevydržel čtyři roky za sebou,“ uvedla.
Vše je podle ní uvolněnější než před olympiádou, kde vrcholí čtyřleté snažení. „Nejste tak pod tlakem a hodně se staráte třeba o nějaké kompenzace, o nějaké maličké bolesti. Já je naštěstí nemám, my jsme prostě trošku jenom ubrali, aby se nestalo právě zranění nebo něco takového,“ řekla Fernstädtová.
Nezvykle brzký start přípravy
Pauzu po únorových zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo neměla příliš dlouhou, v dubnu už zase trénovala. „Mohla jsem mít déle volno, ale s tou cukrovkou, když se nehýbu, tak mně to nefunguje a jsem z toho strašně ve stresu. Takže jsme v dubnu, na začátku května začali dělat takové spíš nespecifické tréninky. Taková příprava na letní přípravu, abych neměla tu pauzu takovou,“ uvedla bronzová medailistka z loňského mistrovství světa.
Letní přípravu zvládla bez problémů. Uzavřela ji tréninky na drahách v Lillehammeru a Siguldě. Z návratu po pauze vždy bývá lehce nervózní. „Já jsem tentokrát začala v Lillehammeru, což je na hlavu nebo na krk trošku jednodušší dráha. Normálně jsem začínala vždycky v Siguldě. To jsem se po první jízdě nemohla hýbat dva dny, takže tento rok to bylo takové pohodlnější. To bylo dobré. Ale je to vždycky spojené s nějakou nervozitou. Než si pak člověk zase na ty rychlosti a tlaky zvykne, tak to trošku trvá,“ líčila.
Začátek na oblíbené trati
Sezona pro ni začne 28. listopadu v německém Altenbergu. „Ten mám ráda. Já teď nic moc nečekám. Vím, že někdo přestal, že by to mělo být dobré. Takže dobře se rozběhnout, dobře tam sjet dolů a uvidí se,“ přemítala.
Těší se hlavně na závod, který se uskuteční v polovině ledna v Königssee. „Pět let jsem tam nebyla a je to moje domácí dráha, takže vím, že tam přijde hodně lidí. A ta dráha je dobrá, strašně mě baví,“ usmívala se bývalá německá reprezentantka, která vyrůstala v Berchtesgadenu.
Naopak Lillehammer, kde bude v únoru obhajovat světový bronz, není její nejoblíbenější destinací. „Úplně mi ta dráha nesedí. Výsledky v Lillehammeru nebyly tak dobré jako třeba v Lake Placid, Altenbergu nebo Siguldě, kde mi to prostě jde. Ale teď jsem se s tím tak trošku skamarádila, jak jsme tam byli. Ten trénink byl překvapivě dobrý,“ dodala.