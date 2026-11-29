Vítězslav Hornig si ve sprintu v Kontiolahti posílil sebevědomí. Devátým místem se postaral v českém týmu biatlonistů o nejlepší mužský individuální výsledek v úvodu nové sezony. A to přitom provázela závod ve Finsku pořádná chumelenice a nedobré podmínky.
Hornig si splnil čistý závod, napravil své vystoupení z vytrvalostního závodu, v němž s pěti chybami obsadil až 51. místo. Tentokrát měl navzdory sněžení přesnou mušku, i když se na nástřelu podle vlastních slov trápil. „V závodě jsem jen trochu bojoval s nějakým klepáním, ale to jsem naštěstí zvládnul vybojovat,“ řekl v rozhovoru pro ČT sport.
„Trať se hrabala, když se člověk odráží nohama. Když jsem najel do závodu, říkal jsem si v prvním kole, že je to v pytli, že pojedu sám,“ doplnil Hornig.
Umístění v první desítce ho velice povzbudilo. „Je to posílení sebevědomí po té dvacítce bych řekl. Tam jsem to speciálně na střelnici nebyl já. Byly tam takové hloupé chyby, které jsem tam dělal. Na ležkách jsem si jednou neporadil s větrem, ale na stojkách to byly vyloženě hloupé chyby. Zároveň doufám, že začíná sběr bodů do celkového pořadí,“ dodal.
Ve srovnání s vytrvalostním závodem si polepšili také další tři čeští reprezentanti. Tomáš Mikyska minul jen poslední ránu a obsadil 27. místo zhruba o sekundu před Michalem Krčmářem, který musel na dvě trestná kola.
„Nevím, že bych na ležce dlouho čekal. Časy mi přijdou zmatečné, jeden den mi přidaly dvacet vteřin, pak osm. Bral bych analýzy s rezervou. Ale sám jsem z dlouhého času na ležce překvapen. Bohužel 1+1, nejsou to pokažené položky, ale musel bych mít rychlejší motorku,“ usmíval se Krčmář.
„Místy to bylo trochu umydlený, podmínka byla nestabilní, na sněhu vrtkavé. Když člověk vyjel ze stopy, byla to totální brzda. Z tohoto hlediska to nebyl jednoduchý závod, únava pak mohla hrát roli,“ dodal Krčmář.
Tři chyby a pomalý běh srazily až na 66. místo Jonáše Marečka. Bodoval naopak Mikuláš Karlík, jenž obsadil 35. příčku.
„Těším se na každý závod, příprava byla dlouhá. Super začátek, cítil jsem se parádně, hůř jsem se ale porval s podmínkou, bylo to rozmydlený. Měl jsem navíc, ale nemohl jsem se tak technicky srovnat, abych to do závodu prodal,“ hodnotil Karlík.
Výsledky sprintu SP v Kontiolahti
Výsledky sprintu SP v Kontiolahti
Muži – sprint (10 km): 1. Perrot (Fr.) 23:15,6 (0 tr. okruhů), 2. Wright (USA) -26,8 (1), 3. Samuelsson (Švéd.) -29,6 (0), 4. Nawrath -31,4 (0), 5. Strelow (oba Něm.) -34,8, 6. Botn (Nor.) -35,9, ...9. Hornig -47,8 (0), 27. Mikyska -1:33,5 (1), 28. Krčmář -1:34,7 (2), 35. Karlík -1:46,9 (2), 66. Mareček -2:44,9 (3).
Průběžné pořadí SP (po 2 z 21 závodů): 1. Wright 165, 2. Strelow 125, 3. Perrot 120, 4. Christiansen (Nor.) 95, 5. Nawrath 82, 6. Uldal (Nor.) 78, ...17. Hornig 34, 34. Krčmář 19, 43. Mikyska 14, 52. Karlík 6.