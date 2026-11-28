Česká biatlonová mix štafeta se blýskla čtvrtým místem. Michal Krčmář odrazil v závěru útok Itala Tomassa Giacomela a zužitkoval své bohaté zkušenosti. V cíli pětatřicetiletý matador neskrýval spokojenost.
„Myslím, že čtvrté místo je skvělé, i ta ztráta na prvního je výborná,“ prohlásil Krčmář.
Po polovině závodu se drželi Češi zásluhou Jessicy Jislové a Lucie Charvátové dokonce na medailové pozici, silní konkurenti však mocně dotahovali. Za vítěznými Nory české kvarteto v cíli zaostalo o 40,8 sekundy. Vedle bronzového Německa se před reprezentanty dostala ještě stříbrná Francie.
V závěru se situace zdramatizovala. Krčmář kvůli jednomu dobíjení vleže ztratil kontakt s německým finišmanem Philippem Hornem.
„Mrzí mě, že střílel krásně nulu na pět. Musel jsem jednou dobíjet a odkládal jsem poslední ránu. Ztratil jsem kontakt a stálo mě to možnost posunout se dopředu,“ litoval klíčového momentu v boji o cenné kovy.
Pak ovšem nejzkušenější člen českého týmu zvládl svižně položku vestoje. „Trochu jsem se té stojky bál v tom tempu. Ale když jsem tam přijel, přišlo mi, jak kdybych měl na zbrani puškohled,“ popsal dokonalý výsledek rychlopalby.
Do závěrečného okruhu vjel s náskokem osmi a půl sekundy na silného Itala Giacomela. Znovu potvrdil své finišmanské kvality. „Když jsem cítil, že mě má nějaké tři, čtyři vteřiny pod tím velkým kopcem, tak jsem ten velký kopec trošku povolil a šetřil jsem si síly na finiš,“ přiblížil dění v posledním kole.
„Pár finišů jsem tady za patnáct let odjel. Už trošku vím, kde být první a odkud vydržím jet naplno. Jsem rád, že mi to vyšlo,“ dodal Krčmář.