Biatlon

Novým šéfem IBU je Farčnik, viceprezident Hamza končí, Rusové nadále suspendováni


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Slovinec Tim Farčnik je novým předsedou Mezinárodní biatlonové unie (IBU). Viceprezidenta Jiřího Hamzu, jenž funkci zastával osm let, vystřídala Švédka Sofia Domeijová. Kongres IBU také potvrdil, že biatlonisté z Ruska a Běloruska zůstávají nadále suspendováni kvůli válce na Ukrajině a nemohou se účastnit mezinárodních soutěží

Farčnik nahradil Olleho Dahlina, kterému vypršel mandát. Nové vedení si zvolili členové na 17. řádném kongresu IBU v Berchtesgadenu.

Prezident Českého svazu biatlonu Hamza se rozhodl už do vedení světové unie nekandidovat. Jeho nástupkyně Domeijová se jako jediná o pozici viceprezidenta ucházela. Stejně tak byl jediným kandidátem do čela unie Farčnik. Šestačtyřicetiletý Slovinec byl dosud členem výkonné rady a duší závodů Světového poháru i mistrovství světa v Pokljuce. Nové vedení zvolil kongres na čtyři roky.

„Volbu vnímám jako velkou čest a zároveň velkou zodpovědnost. Je to také uznání práce, kterou jsme v průběhu mnoha let odvedli ve slovinském biatlonu, na Pokljuce a v rámci lyžařského svazu Slovinska. IBU dnes stojí na velmi pevných základech a naším úkolem je na nich stavět,“ řekl Farčnik.

Dahlin už nemohl po osmi letech v čele světového biatlonu znovu kandidovat na další období, stejně jako Hamzu si ho do vedení zvolil kongres v roce 2018 v Poreči. V technické komisi IBU nadále pokračuje Michal Zicháček.

Rusko, které zahájilo invazi na Ukrajinu v únoru roku 2022, stejně jako jeho spojenec Bělorusko nadále nemohou startovat v mezinárodních soutěžích. IBU uvedla, že monitorovací skupina jmenovaná její výkonnou radou neshledala žádné významné změny, které by odůvodňovaly změnit status obou federací.

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