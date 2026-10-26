Markéta Davidová a její úspěchy dlouhá léta táhly český biatlon, v posledních dvou sezonách ji ale zastavily zdravotní problémy. Česká biatlonistka se nyní pokouší o návrat a hlásí, že je vše na dobré cestě. V rozhovoru pro ČT popisuje své útrapy a naznačuje, kdy by ji fanoušci mohli znovu vidět na nejvyšší úrovni Světového poháru.
Problémy s vyhřezlou ploténkou Markétě Davidové zásadním způsobem zkomplikovaly poslední dvě sezony Světového poháru. Letos v únoru se sice postavila na start dvou olympijských závodů, sportovní ředitel biatlonové reprezentace Ondřej Rybář ale v Itálii musel oznámit zprávu, že sezona pro největší českou hvězdu končí. Bolesti jí nedovolily pokračovat.
Nyní je na startu sezona nová, do které by Davidová měla zasáhnout. Nebude to ale snadné a nebude to ani brzy. Sama česká biatlonistka v rozhovoru pro ČT potvrdila, že v úvodních závodech nového biatlonového roku to rozhodně nebude.
„Kdyby šlo všechno optimálně a moje výkonnost byla na nějaké úrovni, kterou si představuji, tak bych se ráda vrátila po Novém roce,“ říká rodačka z Jablonce nad Nisou, která právě v tomto severočeském městě ladí detaily před novým ročníkem. Za sebou má soustředění ve Španělsku, které podle jejích slov proběhlo v pořádku.
„Bylo to skvělé a z krásných Pyrenejí čerpám síly. Zvládla jsem zatím všechno odtrénovat, s čímž jsem spokojená. Ale pořád je hodně znát, že je přede mnou hodně práce,“ připouští Davidová, která musela absolvovat dvě operace vyhřezlé ploténky. „Snažím se bolest rozpoznávat, ne vždy mi to jde. Konzultuji ale skoro denně s doktory a teď je těch bolestí minimálně,“ říká Davidová.
„Denní režim se už moc neliší od normálních tréninků. Chodím střílet, chodím běhat, jezdím na kole nebo na kolečkových lyžích. Program je to dost stejný. Největší rozdíl je v posilovně, kde některé věci nedělám a možná už nikdy dělat nebudu. Ale nedělám si z toho hlavu. Dostala jsem se do fáze, kde už mi nic nevadí, ani běh, se kterým byl dlouho problém,“ říká. „Tělo se postupně adaptovalo na všechno,“ popisuje Davidová.
Zvládne to, ale ještě nemá vyhráno, říká lékař Barna
Zdravotní stav Davidové je věcí nejvyššího zájmu mezi biatlonovými fanoušky. Sportovní lékař Miloš Barna však upozorňuje, že při takovém zásahu do zdraví, jaký potkal Davidovou, je v první řadě nutná trpělivost. A také opatrnost. Tak, aby oslabené tělo navyšování tréninkové zátěže vydrželo.
„Je velká bojovnice, zaslouží obdiv. Dvě operace rok po sobě nejsou nic jednoduchého, čeká ji velká práce, ale myslím, že ji zvládne,“ míní Barna, který upozorňuje na zdravotní náročnost hlavně druhého zákroku. „První zákrok, který měla před rokem, byl konzervativní a malý, kde se vyndala část ploténky. Druhý zákrok už byl větší,“ nastiňuje.
Davidová při něm dostala umělý implantát a obratle jí lékaři „sešroubovali“ k sobě. „Záleží teď nejen na tom, aby nevnímala bolest, ale aby se to správně dohojilo a celá páteř se správně znovu zapojila,“ zdůrazňuje Barna. Právě v tom také může být problém. Kde je hranice, kde tělem hlášená bolest je stále pouze „sportovní“, a v jaký moment už tato hranice byla překročena?
„Čeká ji hodně práce s psychikou, musí si začít věřit, že se to nevrátí a zahojí se to. Je tam malinké nebezpečí, že vyztužený úsek rozpohybuje úsek nad tím. To ji donutí ke změnám v postoji i poloze na lyžích,“ popisuje další rizika Barna. „Bude důležitá práce celého týmu, fyzioterapie, regenerace. Aby sama dokázala poznat, kdy ji ta bolest sportovní a kdy se může vrátit bolest způsobená operačním zákrokem,“ uzavírá.
Sama Davidová přitom připouští, že kompromisy nejsou zcela jejím šálkem čaje. „Nerada dělám věci napůl, ale je mi jasné, že to nějaký kompromis bude muset být. Nejde do toho skočit hned na sto procent. Je to na nějaké debatě s doktory a trenéry, není to jen na mě,“ uznává.
Rybář: Má hrozně tvrdou hlavu. Možná až příliš
Na návrat bývalé mistryně světa, která slavila před pěti lety na šampionátu v Pokljuce, si tak biatlonová komunita bude muset počkat. Přinejmenším zřejmě do nového kalendářního roku. „Od začátku je cíl vrátit se co nejrychleji a dostat se na úroveň, kdy si budu znovu moct zazávodit ve Světovém poháru. Doufám, že to bude brzy, ale určitě to nestihnu na začátku sezony,“ vzkazuje Davidová fanouškům.
Biatlonová reprezentace na svou členku netlačí. Ondřej Rybář je připraven na to, že to Davidové bude trvat několik měsíců, možná i déle. „Markéta se hodně chce vrátit zpátky, nechce končit kariéru takovýmto zdravotním problémem. Přistupujeme k ní individuálně, s týmem netrénuje, protože potřebuje po tom manku trochu jiný přístup. Dělá maximum, v tréninku je stále lepší a doufám, že bude happy end,“ říká Rybář.
Vyzdvihuje hlavně psychickou sílu Davidové. „Hlavou je to áčkový sportovec, má to nastavené hrozně natvrdo, možná až příliš,“ usmívá se dlouholetá tvář českého týmu. Právě to ale dost možná zachránilo Davidovou od konce kariéry. Sama říká, že možnost, že se s profesionálním biatlonem rozloučí, rozhodně byla na stole.
„Plán B to byl určitě. Nikdo mi nedokázal říct, jak tělo bude fungovat se sešroubovanou páteří. Ani já to sama zatím pořádně nevím. Den po dni zkouším, jak se tělo chová,“ říká Davidová. Takový je tedy stav dlouholeté reprezentantky českého biatlonu na prahu sezony 2026/2027. Úspěch bude, když se během ní na lyžích a se zbraní na zádech skutečně na některém závodu objeví.
„Můj cíl je se vrátit. To je hlavní cíl. Doufejme, že se to povede,“ shrnuje Davidová. Biatlonový program startuje 26. listopadu ve finském Kontiolahti, Česká televize u toho pochopitelně nebude chybět. Přímé přenosy z celé sezony sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.