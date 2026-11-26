Sezona zimních sportů se rozjíždí naplno a s ní také biatlonový Světový pohár. Čím byla letní příprava specifická? Jak si po skvělém závěru minulého ročníku věří česká jednička Tereza Voborníková? Jak je na tom Markéta Davidová? A co nový trenérský tandem Šlesingr–Moravec? Hosty nového dílu Biatlon fokus podcastu jsou reportér ČT sport Jakub Ščurkevič, Jakub Kanta z Českého rozhlasu a redaktor digitálního obsahu ČT sport Hynek Roleček. Moderuje Ondřej Nováček.
Podcasty ČT sport najdete v Apple Podcasts, Spotify nebo RSS.