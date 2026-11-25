Hráčky Žabin v poslední čtvrtině otočily zápas Evropského poháru s Helsinkami a po vítězství 80:77 potvrdily po 5. kole vedení ve skupině A i postup do vyřazovací části. Druhý brněnský klub KP, Ostrava i Brandýs nad Labem neuspěly a jsou ve svých skupinách poslední.
Po reprezentační pauze se hráčky Žabin hodně nadřely. Zatímco z Helsinek si odvezly jasnou výhru 95:59, v domácí odvetě se jim nedařilo. Po vyrovnaném poločase dokonce prohrály třetí čtvrtinu, aniž daly jediný bod ze hry. Před závěrečnou čtvrtinou prohrávaly o 15 bodů (51:66).
Přesto proti mladému finskému týmu dokázaly smazat výrazné manko, drtivým závěrem výhru přece jen vybojovaly a udržely neporazitelnost. První místo ve skupině bude český vicemistr hájit za týden doma s francouzským Charnay. Ještě předtím se v neděli utká v lize s mistrovským USK Praha.
Nejlepšími střelkyněmi Žabin byly Eliška Joklová a Američanka Robbie Ryanová s 20 body. Joklová přidala i deset doskoků a připsala si double double. „Po tři a půl čtvrtiny jsme vůbec nehrály dobrý basket. Pramenilo to z toho, že jsme špatně bránily, ale myslím si, že tahle výhra je ta nejcennější, kterou jsme zatím urvaly, protože nás to poprvé otestovalo,“ řekla Joklová.
„Dokázaly jsme vyhrát v koncovce, což je pro nás strašně důležité. Potřebovaly jsme vyhrát větším bodovým rozdílem, což se nám nepovedlo, ale jsme moc rády za tuto výhru, která nám dost pomůže v dalším působení v Eurocupu,“ dodala.
Druhý brněnský celek z Králova Pole držel s Celje krok pouze v prvním poločase, slovinský tým vyhrál 85:60. Nepomohl ani double double americké pivotky Sary Puckettové, autorky 31 bodů a 11 doskoků.
Ostrava nenavázala na vítězství v Kelternu a doma s německým šampionem prohrála 62:72. Brandýs nad Labem se s Evropským pohárem rozloučil porážkou 57:105 na půdě jednoho z velkých favoritů celé soutěže Besiktase Istanbul. Středočešky ve skupině B ani jednou nevyhrály.
Základní skupiny Eurocupu se dohrají příští týden. Do play-off postoupí první dva týmy z 12 skupin a osm nejlepších ze třetích míst.
Výsledky 5. kola Evropského poháru FIBA basketbalistek
Výsledky 5. kola Evropského poháru FIBA basketbalistek
Skupina A:
Žabiny Brno – Helsinky 80:77 (26:22, 45:45, 51:65)
Nejvíce bodů: Joklová a Ryanová po 20, Zeithammerová 14 – Nenonenová 17, Gardziellová 15, Macholová 13.
Skupina B:
Besiktas Istanbul – Brandýs nad Labem 105:57 (17:11, 46:26, 78:37)
Nejvíce bodů: Davisová 28, Badianeová 19, Yildizhanová 14 – Králová 20, Pavičová a Boydová po 9.
Skupina G:
KP Brno – Celje 65:80 (22:16, 37:38, 49:61)
Nejvíce bodů: Puckettová 31, M. Žílová 13, Vondráčková 7 – Elgedawyová 24, Slonjsaková 22, Radonjicová 16.
Skupina K:
SBŠ Ostrava – Keltern 62:72 (11:21, 19:37, 44:51)
Nejvíce bodů: Válková a Kubíčková po 13, Ewodová 11 – Wilkeová 16, Bookerová 12, Mandičová, Konstatinovová a Norrisová po 8.