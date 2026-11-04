Žabiny mají další úspěch v Evropském poháru. Zbylé české kluby neuspěly

Žabiny Brno vyhrály i čtvrtý zápas v Evropském poháru basketbalistek a míří za postupem do vyřazovací části. České vicemistryně si upevnily vedení ve skupině A jasným vítězstvím na hřišti AEL Limassol 95:37. Naopak KP Brno, Brandýs nad Labem ani Ostrava neuspěly.
Žabiny v polovině října doma v úvodním utkání porazily AEL o 42 bodů, na Kypru se jim povedlo vyhrát dokonce rozdílem 58 bodů. Ve třetí čtvrtině svěřenkyně trenéra Viktora Pruši povolily soupeřkám jen pět bodů.
Nejlepší střelkyní zápasu byla s 16 body Natálie Stoupalová, která přidala devět doskoků. O bod méně měla Paula Ginzová. Lydia Giomiová si připsala 12 bodů a 12 doskoků.
Královo Pole utrpělo napříč soutěžemi už šestou porážku v řadě, i když v Nyonu vedlo až o 11 bodů. Švýcarský tým nakonec zvítězil 79:75 – vyšší náskok předtím v utkání neměl. Brňankám nebylo nic platných 18 bodů Sary Puckettové. V Evropském poháru prohrály potřetí za sebou, uspěly jen v prvním utkání doma proti Nyonu (72:60).
Ostrava podlehla doma Gironě jednoznačně 58:86 a má bilanci 1-3. Kamerunka Marina Ewodová se prosadila 19 body a 11 doskoky, stejně jako Turkyně Tilbe Senyüreková v dresu španělského týmu.
Brandýs prohrál v Evropském poháru i popáté, basketbalistkám Villeneuve podlehl 53:85.