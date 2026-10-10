Basketbal

USK se na Euroligu naladil výhrou nad Hradcem, KP před SBŠ uhájilo domácí palubovku


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

I přes vyrovnanější první poločas české šampionky proti Hradeckým lvicím nezaváhaly a na středeční start Euroligy se naladily výhrou 98:73. Výhry slavily také oba brněnské kluby, které naopak v příštím týdnu čeká start Eurocupu. V něm se představí i basketbalistky Brandýsa, které měly s loňským nováčkem soutěže z Ostravy namále.

Šampionkám z USK se hned v úvodu zápasu proti Lvicím povedla čtrnáctibodová šňůra jako odpověď na úvodní inkasovanou trojku a oproti středečnímu duelu v Trutnově měly vývoj neustále pod kontrolou. Jejich náskok narostl až na 29 bodů, nejužitečnější hráčkou týmu byla německá posila Frieda Bühnerová se 17 body a 8 doskoky.

„Poměrně slušně jsme se naladili na středu, i když chyb tam máme ohromně moc. Věřím, že ten potenciál, který máme v týmu, naplníme a vstoupíme do Euroligy vítězně. Z čísel hoříme pořád na obranném doskoku, takže na to si musíme dát velký pozor,“ prozradil trenér Martin Bašta směrem k prvnímu euroligovému duelu, který Pražanky rozehrají doma s Bourges.

Žabiny v poslední herní přípravě na zápas s AEL Limassol stejně jako minule USK hledaly na Trutnov recept a prohrály první čtvrtinu (18:23), ale už ve druhé výsledek otočily a třetí vyhrály drtivě o 17 bodů, čímž rozhodly o výhře 93:73.

„Klíčem dnešního utkání byla naše obrana, ve které se musíme zlepšit. Víme, že dokážeme dávat body, máme na to schopnosti i kvalitní tým. Nakonec ale rozhoduje především defenziva,“ upozornila na největší slabinu Žabin pivotka Lydia Giomiová.

Nejvíce se v útoku blýskla španělská posila Paula Ginzová, dala 18 bodů. Nejužitečnější hráčkou se stala Kanaďanka Shaylisha Colleyová s 15 body, 8 doskoky a 6 asistencemi. V týmu soupeře dala 22 bodů Američanka Jayla Johnsonová.

Královopolský tým, který v EuroCupu přivítá Nyon, jasně ovládl souboj o druhé místo v tabulce. Americká křídelnice Sara Puckettová dala 21 bodů včetně pěti trojek. Ostravankám nepomohla k lepšímu výsledku ani autorka 22 bodů Lucie Válková.

„Byly jsme na tom špatně na útočném a obranném doskoku, měly jsme i více ztrát. Na konci jsme si nechaly dát jednoduché koše,“ mrzelo jednadvacetiletou rozehrávačku.

Přímé přenosy evropských pohárů českých týmů můžete sledovat od příštího týdne živě na ČT sport a ČT sport Plus.

Výsledky Chance Ženské basketbalové ligy

4. kolo:

ZVVZ USK Praha – Hradec Králové 98:73 (19:12, 44:32, 78:49)
Nejvíce bodů: Bühnerová 17, Touréová 14, Cazorlaová 11 – Ogeleová 20, Buknová a Brožová po 13.

DSK Brandýs nad Labem – Basket Ostrava 87:72 (11:15, 32:40, 64:53)
Nejvíce bodů: Boydová 17, Pavičová 13, Burgarová 12 – Effangová 18, Jedličková 14, Kaducová 12.

Žabiny Brno — KARA Trutnov 93:73 (18:23, 46:43, 74:54)
Nejvíce bodů: Ginzová 18, Colleyová 15, Giomiová 12 – Johnsonová 22, Chandlerová 11, Turnerová 10.

13. kolo:

KP Brno – Trutnov 85:67(30:21, 47:35, 72:53)
Nejvíce bodů: Puckettová 21, Petrénaitéová 14, Vondráčková 12 – Válková 22, Domuzinová 13, Lassová 9.

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