USK Praha se z Lublinu vrací vítězně. V Polsku vyhrál o tři body

Druhé vítězství v letošním ročníku Euroligy slaví hráčky USK Praha. Pražanky vyhrály na palubovce polského Lublinu těsně o tři body 74:71. Další utkání ve skupině D je čeká příští týden, kdy přivítají turecký Emlak Konut.
Nejlepší střelkyní Pražanek byla německá reprezentantka Frieda Bühnerová, která zaznamenala 17 bodů. Brianna Fraserová přidala 15 bodů a sedm doskoků. Domácím nepomohlo k první výhře v soutěži ani 16 bodů Kourtney Treffersové.
Pražanky navázaly na týden staré domácí vítězství nad Bourges 76:55. V první čtvrtině nepustily domácí ani jednou do vedení a po trefě Fraserové získaly vedení 19:14. Hráčky Lublinu ale v závěru snížily a po proměněném trestném hodu Treffersové skončila první čtvrtina 21:19 pro USK.
Na začátku druhé části se Lublinu podařilo vývoj otočit. Po trojce Matey Tadičové vedl 25:23, hostující hráčky ale reagovaly a od stavu 30:29 utekly pěti body v řadě. Šampionky předloňského ročníku vedly poté i dvakrát o osm bodů, po tříbodové trefě Aleksandry Wojtalové v závěru ale odcházely do kabin za stavu 45:41.
Návrat po přestávce se navíc svěřenkyním trenéra Martina Bašty nevydařil. Lublin se po sedmi bodech v řadě vrátil do vedení a v závěru čtvrtiny vedl nejvyšším šestibodovým rozdílem 57:51. Pěti body k tomu přispěla Treffersová. Skóre korigovala před závěrečnou částí dvěma body až Pauline Astierová, která sehrála první euroligový zápas po návratu z WNBA.
Vyrovnané utkání gradovalo v závěrečné desetiminutovce. Hráčky USK nejprve otočily z 57:59 na 62:59, Lublin se ale poté ještě necelé čtyři minuty před koncem vrátil do vedení 69:67. V koncovce Pražanky i díky dobré obraně snahu soupeřek otupily a zvrátily duel ve svůj prospěch.
Když Shyanne Sellersová netrefila 16 sekund před koncem dvoubodový pokus za stavu 72:71 pro USK, české šampionky následně odskočily díky dvěma proměněným trestným hodům Bühnerové. Následný tříbodový pokus Tadičové skončil mimo.
Lotto AZS UMCS Lublin – ZVVZ USK Praha 71:74 (19:21, 41:45, 57:53)
Lotto AZS UMCS Lublin – ZVVZ USK Praha 71:74 (19:21, 41:45, 57:53)
Nejvíce bodů: Treffersová 16, Sellersová 14, Reeseová 13 – Bühnerová 17, Fraserová 15, Astierová 14. Fauly: 18:22. Trestné hody: 18/10 – 15/11. Trojky: 3:5. Doskoky: 33:35.