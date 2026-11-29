Před nedělní předehrávkou 18. kola neměly oba celky v české nejvyšší soutěži přemožitelky. Stoprocentní bilanci si však po duelu neporažených zachoval pouze jeden tým, šampionky z Prahy. Basketbalistky ZVVZ USK Praha přehrály na brněnské palubovce Žabiny s přehledem 81:59 a ovládly tak 14. vzájemný zápas v řadě. Brňanky prohrály poprvé od neúspěšné kvalifikace o Euroligu.
„Od začátku jsme do toho vstoupili s neuvěřitelnou chutí, energií, agresivitou. Bylo to o přístupu a jasně jsme ukázali, že když zapneme a hrajeme euroligový styl, tak umíme hrát krásný basket na obou stranách hřiště. Hlavně první tři čtvrtiny jsme šlapali jak hodinky, ta poslední už byla taková uvolněnější,“ pochválil svůj vítězný tým trenér Martin Bašta.
První koš v repríze dubnového finále dal domácí tým, ale po trojce Elišky Joklové to bylo jediné vedení Brňanek v zápase. Právě tříbodová střelba se hráčkám Žabin pak už příliš nedařila a v utkání daly zpoza oblouku už jen další tři koše z 22 pokusů. Favoritky z USK si ještě do první přestávky vypracovaly dvouciferný náskok a po vyrovnanější druhé čtvrtině znovu výrazněji odskočily ve třetí části, ve které už rozdíl přesáhl dvacet bodů.
Lídr tabulky se opíral zejména o kanadskou křídelnici Cassandre Prosperovou, jež zaznamenala 21 bodů, sedm doskoků a pět asistencí. Sekundovala jí s 20 body Francouzka Mamignan Touréová, autorka čtyř z celkových deseti trojek pražského týmu. Joklová byla s 21 body nejlepší střelkyní Žabin.
„V útočné fázi jsme neměli pohyb, pramenily z toho ztráty a to je přesně voda na mlýn tohoto běhavého týmu, s kterým jsme dnes hráli,“ konstatoval brněnský kouč Viktor Pruša.
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