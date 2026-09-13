Basketbal

Úřadující šampionky byly nad české síly, 3x3 basketbalistky berou z ME osmé místo


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
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České 3x3 basketbalistky končí na ME osmé
Zdroj: ČT sport

Ani ve třetím vzájemném duelu za poslední měsíc nedokázaly české 3x3 reprezentantky prolomit ofenzivní půst proti nizozemským favoritkám. Ve čtvrtfinále evropského šampionátu obhájkyním titulu a bronzovým medailistkám z červnového MS padly 3:21. Celkově tak z Antverp odjíždí na osmém místě.

Nizozemky nakročily za obhajobou zlatých medailí sebevědomě. Využívaly své výškové i silové převahy, hned v úvodu skórovaly a následně uspěly také v challenge. Český tým měly navíc takticky velmi dobře nastudovaný a dobrou obranou jim nedovolovaly snadná zakončení.

Češky naopak na první body utkání čekaly více než tři a půl minuty. Postarala se o ně kapitánka Galíčková, v tu chvíli už ale Nizozemky vedly o osm bodů (9:1). A jejich náskok díky agresivní obraně dál narůstal.

Definitivní tečku za utkáním dala necelé dvě a půl minuty před koncem zpoza dvojkového oblouku Janis Boonstraová. Češky obhájkyním titulu podlehly potřetí během jediného měsíce před vypršením časového limitu a turnaj v Antverpách zakončily na 8. místě.

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