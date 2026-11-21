Basketbalisté Slavie NBK porazili v 14. ligovém kole Brno 87:83 a po sedmém vítězství v NBL za sebou si upevnili vedení v tabulce. Nástupnický klub mistrovského Nymburka vyhrál i sedmé domácí utkání v sezoně. Duel mezi Děčínem a Opavou rozhodl v poslední vteřině Erik Timko a Děčín vyhrál 90:89. Sedmizápasovou vítěznou šňůru drží před reprezentační přestávkou také druhé Pardubice, které porazily Hradec Králové 93:78.
Slavii se povedla v první čtvrtině sedmnáctibodová šňůra, ale náskok až o 17 bodů Pražané ztratili a poločas dokonce prohráli 39:43. Ve třetí části šli znovu do vedení po sérii tří trojek, z nichž dvě za sebou trefil Vojtěch Hruban, který v týdnu oznámil konec reprezentační kariéry. Náskok Slavie narostl až na patnáctibodový rozdíl, ale i tentokrát se soupeř dokázal vrátit do hry. V poslední minutě se Brňané dvakrát přiblížili na dvoubodový rozdíl a nakonec mohli litovat, že v utkání minuli 14 z 29 trestných hodů.
Zápas nedohrálo pět vyfaulovaných hráčů, z toho tři na straně Pražanů včetně Hrubana. Střelecky domácí tým táhl autor 23 bodů Javian McCollum. Za Brno, které prohrálo potřetí za sebou, dal ještě o bod víc a šest trojek Jaden Edwards.
„Začali jsme velmi dobře, ale potom jsme trochu polevili. Dokázali jsme se nicméně vrátit a zápas ovládnout. Musíme se naučit hrát a kontrolovat tato utkání. Máme problémy s energií. Celkově jsme ale na konci ukázali nějaký charakter,“ řekl trenér Pražanů Oren Amiel. „Do utkání jsme vstoupili celkem špatně. Potom jsme ukázali, že se Slavií dokážeme hrát, ale bohužel koncovka nedopadla. Poslední dobou s nimi máme problém,“ konstatoval brněnský pivot Milan Stráněl, autor 14 bodů.
Největší drama se odehrálo v Děčíně, kde Severočeši oplatili Opavě zářijovou porážku díky koši amerického rozehrávače Erika Timka v poslední vteřině. Předcházely tomu dva neproměněné trestné hody opavského Jakuba Slavíka, z protiútoku domácí se štěstím otočili na 90:89. Timko zpečetil pozici nejlepšího střelce zápasu, k 28 bodům přidal také 7 doskoků a 4 asistence. Opavský Jalen Montgomery nastřílel 20 bodů, Slezané prohráli potřetí za sebou.
Za hostující Opavu poutal velkou pozornost také kapitán Jakub Šiřina, jenž mohl překonat rekord ligy v počtu nastřílených trojek. V zápase přidal dvě, do vyrovnání rekordu Pavla Miloše mu aktuálně zbývá jediná.
Děčín si upevnil pátou pozici za Ostravou, která porazila Olomoucko 100:78. Hanáci přitom vedli v prvním poločase až o 15 bodů, pak ale dosud jediní přemožitelé Slavie zabrali a obrat dokonali v poslední čtvrtině, kterou vyhráli drtivě 29:10. Olomoucko po odvolání trenéra Matěje Musila vedl asistent Filip Koukol, tým klesl na dno tabulky se stejnou bilancí 1-12, jakou má také plzeňský nováček.
Ve východočeském derby domácí vicemistrovské Pardubice prohrávaly ve druhé čtvrtině až o 11 bodů, ale ještě do poločasu skóre otočily a po změně stran zápasu dominovaly. Jejich lídrem byl s 21 body a 9 doskoky Zed Key, o dva body méně dal královéhradecký Justin Banks.
Výsledky 14. kola ligy basketbalistů
Výsledky 14. kola ligy basketbalistů
Slavia NBK – Brno 87:83 (25:14, 39:43, 70:55)
Nejvíce bodů: McCollum 23, Hruban 13, Segu 12 – Edwards 24, Webb 19, Stráněl 14.
Pardubice – Hradec Králové 93:78 (16:25, 44:36, 70:57)
Nejvíce bodů: Key 21, Moffatt 14, Bryant a Tůma po 13 – Banks 19, Morgan 15, Dvořák 14.
Děčín – Opava 90:89 (25:17, 47:42, 63:64)
Nejvíce bodů: Timko 28, Houška 16, Mortant 14 – Montgomery 20, Zbránek 16, Puršl 12.
Ostrava – Olomoucko 100:78 (19:30, 47:49, 71:68)
Nejvíce bodů: Michal Svoboda 25, Lomax 21, Palyza 18 – Šiška 19, Kot 14, Autrey 13.