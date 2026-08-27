Sehnalovi se rodina neopouštěla snadno, v zápasech reprezentace ale chybět nechce

Rozehrávač basketbalové reprezentace Ondřej Sehnal vynechal minulý týden z rodinných důvodů přípravný Supercup v Hamburku a prožil v pátek nejkrásnější okamžiky při narození dcery. Nyní se chystá na zápasy předkvalifikace o EuroBasket v Ostende proti Belgii a v Praze proti Norsku. Patří mezi klíčové hráče výběru Luboše Bartoně a v důležitých soubojích rozhodně nechtěl chybět. Přímý přenos utkání v Ostende sledujte od 20:25 na ČT sport Plus.
„Slýchal jsem od kluků takové to klišé, že to je největší moment v životě. Tak jsem to sám zažil a musím jim dát za pravdu. Opravdu to bylo pro mě velké. Užil jsem si to se vším všudy. Měli jsme teda porod dlouhý, ale stálo to za to,“ řekla osmadvacetiletá letní posila polského Štětína. „Stihnul jsem dva dny, kdy byly holky ještě v nemocnici, v neděli dopoledne jsem je odvezl domů, kde jsme spolu strávili celý den. Ještě jsem zvládnul jednu noc doma a ráno jsem je bohužel musel opustit,“ popsal dále Sehnal.
Měl jasno, že reprezentaci v soutěžních zápasech nebude chybět, ale přiznal, že se mu rodina neopouštěla snadno. „Předtím jsem si to nepřipouštěl, když se dcera narodila, tak jsem o tom přemýšlel. Ale myslím si, že budeme mít dost času na to si užít sami sebe navzájem. Cítím pořád nějakou velkou motivaci tady v nároďáku něco dokázat. Jak říkal Luboš Bartoň už před tímhle oknem, ty otěže jsou hlavně teďka na mně. Cítí, že pokud jsem zdravý, tak bych tady nikdy neměl chybět, proto jsem tady,“ konstatoval Sehnal.
Na zápasy Supercupu proti Němcům a Turkům se podíval ze záznamu. „Musím říct, že mě hlavně první poločasy velmi příjemně překvapily. Kluci bojovali. Samozřejmě druhé poločasy se nám úplně nevyvedly, ale věřím tomu, že máme na čem stavět. Mladý tým se šance nezalekl. Hlavně Ríša (Bálint) na balonu přebral otěže, zahrál výborné dva zápasy a myslím si, že když bude hrát takhle, tak máme velkou šanci na úspěch v obou těchto zápasech,“ řekl.
Podle něj byla generálka proti nejsilnějším rivalům v podobě úřadujících šampionů z mistrovství světa i Evropy Němcům a vicemistrům ME Turkům ideální přípravou. „Když pak ti další soupeři nemají až takovou kvalitu, tak máte to nejtěžší za sebou a můžete se soustředit přece jenom na něco jiného,“ prohlásil Sehnal.
Při absenci Tomáše Satoranského je na pozici prvního rozehrávače. Týmu chybí i jediný současný hráč v NBA Vít Krejčí z Portlandu a dále Vojtěch Hruban, James Kárník a Jakub Nečas. Dočasný kouč Belgie Lionel Bosco už napočítal devět omluvenek včetně Krejčího klubového spoluhráče Toumaniho Camary, chybí i další hráč z NBA Ajay Mitchell z Oklahoma City či bývalá opora Nymburka Retin Obasohan, který poslední dvě sezony hrál ve španělské Manrese pod Bartoňovým předchůdcem na lavičce národního týmu Diegem Ocampem.
„Ještě jsme je úplně nestudovali, to teprve bude na pořadu dne. Já jsem viděl jenom soupisku. Je to hodně obměněné. Chybí ti nejlepší hráči, největší hvězdy, ale i tak mají kvalitu. Určitě to nebude nic jednoduchého. Ale věřím, že naše pevné jádro a to, jak držíme při sobě, se snad ukáže na hřišti a zahrajeme dobrý zápas, abychom zvítězili,“ uvedl Sehnal.
Ze tříčlenné skupiny postoupí do hlavní části kvalifikace o ME jen vítěz. Druhý tým bude mít šanci na reparát příští rok v létě. „Je to samozřejmě zrádné. V dalších oknech bude dokonce jenom jeden zápas, na což nejsme zvyklí. Ale tenhle první asi hodně napoví, jak se skupina bude odvíjet. Myslím si, že Belgie s námi by měla být favoritem skupiny, takže pokud ten zápas zvládneme, tak bychom mohli udělat velký krok k postupu,“ dodal Sehnal.