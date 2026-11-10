Basketbal

Reprezentantky zahajují cestu na EuroBasket, prvními soupeřkami budou Španělky


před 6 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Náročný vstup do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy čeká české basketbalistky. Svěřenkyně dočasného hlavního trenéra Martina Bašty, jenž nahradil Romanu Ptáčkovou, narazí na Španělky – bronzové medailistky ze zářijového mistrovství světa. Přímý přenos utkání z Ovieda sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 20:20.

Stejně jako na světovém šampionátu budou Češky bez pivotek Emmy Čechové a Julie Reisingerové, které se zotavují po zranění kolena. Pro současné reprezentační okno vypadla z osobních důvodů také Gabriela Andělová a utkání v Oviedu vynechá i další rozehrávačka Eliška Joklová, která při svém vytížení bude šetřit síly na další duely skupiny J v Praze s Chorvatkami a Bulharkami.

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České basketbalistky se poprvé sešly pod vedením nového hlavního trenéra Bašty
Zdroj: ČT sport

Se Španělskem se Češky naposledy utkaly loni v červnu ve čtvrtfinále EuroBasketu v Pireu a pozdějším vicemistryním Evropy podlehly 81:88. „Samozřejmě se budeme snažit udělat všechno pro to, abychom bojovali a uhráli co nejlepší výsledek. A když se dostaneme do nějaké koncovky, tak abychom pomýšleli i na vítězství. Ale zcela upřímně, i z pohledu toho, že necháváme Elišku první zápas doma, jsou pro nás jednoznačně klíčové zápasy proti Chorvatsku a Bulharsku, ve kterých uděláme všechno, abychom si z tohohle reprezentačního okna odvezli minimálně dvě výhry,“ řekl Bašta.

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České basketbalistky trénovaly v Oviedu už v kompletní sestavě
Zdroj: ČT sport

Oproti minulým kvalifikacím se třemi okny se dvěma zápasy jsou tentokrát jen dvě se třemi duely. Odvety jsou na programu v únoru. Na EuroBasket postoupí první dva celky ze skupiny.

Program vysílání kvalifikace ME basketbalistek

Úterý 10. 11., 20:20 Španělsko – Česko (ČT sport a ČT sport Plus).

Sobota 14. 11., 16:25 Česko – Chorvatsko (ČT sport a ČT sport Plus).

Úterý 17. 11., 17:05 Česko – Bulharsko (ČT2 a ČT sport Plus).

„My před tím prvním zápasem nemáme čas prakticky na nic. Nebudeme moct vyžadovat úplně všechny věci, které potom budeme chtít aplikovat v dalších zápasech, hlavně v domácích. Se Španělskem nic nepodceníme, jdeme do toho s maximálním úsilím a uvidíme, na co nám to bude stačit,“ řekl Bašta.

Premiérové starty v oficiálním zápase FIBA si mohou připsat Aneta Kytlicová a Lucie Svatoňová. „Možnost reprezentovat Česko je vždycky čest. Jsem nervózní, bude to pro mě velká premiéra. Chci ukázat, co ve mně je a co jsem se v basketu pětkovém a trojkovém i v Polsku naučila,“ uvedla Svatoňová, která se v národním týmu představila loni v listopadu v přípravě proti Maďarsku. „Nemáme moc čas se sehrát, ale chceme do toho jít srdcem a bojovat. Na hřišti chci odvést co nejlepší výkon,“ doplnila.

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