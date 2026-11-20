Basketbalisté Portlandu v NBA i v oslabené sestavě porazili domácí Milwaukee 124:114 a drží se na šesté příčce tabulky Západní konference. Damian Lillard k tomu přispěl 33 body. Pro Bucks to byla už dvanáctá porážka za sebou a mají nejhorší bilanci v celé lize (1-15). Memphis den poté, co vytvořil nový klubový rekord osmou venkovní výhrou v řadě, ve čtvrtek doma jasně přehrál oslabené Golden State 126:98.
Portlandu vedle zraněného českého reprezentanta Víta Krejčího chyběli také dva klíčoví hráči Deni Avdija a Ja Morant. Trail Blazers to ale nezastavilo. Kromě Lillarda se trefoval také Scoot Henderson, který si 27 body vytvořil sezonní maximum. Celkem dal Portland 17 trojek a připsal si jubilejní desáté vítězství v sezoně. V minulém ročníku na tuto metu dosáhl téměř o měsíc později.
Velmi dobrou sezonu prožívá také Memphis, který na hřištích soupeřů ještě neprohrál a přepisuje své historické tabulky. Tentokrát ale Grizzlies ukázali, že silní jsou i doma. V duelu s Golden State využili absenci hvězd soupeře Stepha Curryho, Draymonda Greena a Jimmyho Butlera. Soupeře přehráli jeho vlastní zbraní, protože na body z trojek měli převahu 45:15. Jaylen Wells dal 22 bodů.
Drama se odehrálo v Minnesotě, kde mistrovský New York ještě tři a půl minuty před koncem vedl o devět bodů, ale pak už neskóroval a domácí měli šanci poslat zápas minimálně do prodloužení. V posledních více než dvou minutách Timberwolves zaostávali o jediný koš, ale obhájci titulu nakonec ubránili těsnou výhru 102:99. Karl-Anthony Towns byl lídrem Knicks s 22 body a 12 doskoky. Jalen Brunson dal 21 bodů. Nejlepším střelcem Minnesoty stále hrající bez Anthonyho Edwardse byl s 23 body Jonathan Kuminga.
San Antonio doma porazilo Los Angeles Clippers 124:112 i díky 32 bodům a 11 doskokům Victora Wembanyamy. Stephon Castle přispěl 21 body a 12 asistencemi. Spurs napravili minulou porážku s Detroitem, který zastavil jejich šňůru 12 výher, a jsou spolu s Los Angeles Lakers a Philadelphií nejlepším týmem soutěže.
Výsledky NBA
Výsledky NBA
Minnesota – New York 99:102, Milwaukee – Portland 114:124, San Antonio – LA Clippers 124:112, Memphis – Golden State 126:98.