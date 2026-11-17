V NBA se z vítězství radují hráči Philadelphie, která vyhrála proti Brooklynu 135:123. Tým táhl 37 body Joel Embiid, zatímco LeBron James tentokrát odpočíval. V dalším ze zápasů utrpěl první domácí porážku v sezoně Boston. Celtics podlehli 105:115 Orlandu.
Philadelphia vyhrála všechny čtyři dosavadní zápasy, v nichž James nenastoupil. Embiid nastřílel už v prvním poločase 24 bodů a Sixers si vypracovali až čtyřiadvacetibodový náskok. Do přestávky odcházeli s vedením 78:59, přičemž ve druhé čtvrtině proměnili devět z úvodních jedenácti střel z pole. Tyrese Maxey přispěl k vítězství 24 body a devíti asistencemi.
Brooklyn se však dokázal vrátit do utkání a v závěrečné čtvrtině snížil rozdíl na pouhé čtyři body. Embiid následně šesti body v řadě pomohl Philadelphii znovu odskočit a 51 sekund před koncem přidal trojku. Nets nepomohlo ani 33 bodů Juliuse Randlea a 25 bodů Michaela Portera Jr. Brown utkání nedohrál kvůli potížím se zadním stehenním svalem, předtím si při srážce s Randlem poranil hlavu.
Orlando vedl při vítězství v Bostonu Desmond Bane s 24 body a osmi doskoky, Franz Wagner přidal 21 bodů, devět asistencí a osm doskoků. Magic v poločase vedli 50:41, Boston ale ve třetí čtvrtině díky 14 bodům Jaysona Tatuma skóre otočil a do závěrečné části vstupoval s dvoubodovým náskokem. Hosté však poslední čtvrtinu ovládli 40:28 a v Bostonu zvítězili poprvé od prosince 2022. Připsali si čtvrtou výhru za sebou.
Tatum byl s 24 body a 12 doskoky nejlepším hráčem domácích, Paul George přidal 22 bodů a Payton Pritchard 21. Celtics, kteří v neděli deklasovali Dallas 131:94, tentokrát nezvládli především úvod zápasu. V první čtvrtině proměnili pouze šest z 24 střel z pole a díky Pritchardově trojce v poslední sekundě úvodní části se dostali alespoň na 17 bodů.
Cleveland porazil Chicago 126:115 především zásluhou Donovana Mitchella, který nastřílel 39 bodů. Cavaliers po první čtvrtině prohrávali 25:31, ale druhou část ovládli 32:17 a do poločasu otočili skóre na 57:48. Získaný náskok udrželi i přes snahu Bulls o návrat v závěrečné čtvrtině a zvítězili potřetí z posledních čtyř utkání. Jarrett Allen přispěl 13 body a 14 doskoky, Tyrese Proctor přidal 17 bodů. Chicago, které předtím vyhrálo dva zápasy po sérii osmi porážek, vedl Norman Powell s 27 body.
New Orleans porazilo Golden State 115:94 a ukončilo sérii šesti porážek. Dvacetiletý Jeremiah Fears zaznamenal první triple double v kariéře a jako nejmladší hráč v historii klubu za 19 bodů, deset doskoků a deset asistencí. Pelicans rozhodli už v úvodní čtvrtině, kterou vyhráli 35:11, a ve třetí části vedli až o 31 bodů. Saddiq Bey přidal 23 bodů a pět trojek. Warriors bez zraněného Stephena Curryho prohráli potřetí v řadě a podruhé za sebou rozdílem více než 20 bodů. Jejich nejlepším střelcem byl Yaxel Lendeborg s 28 body.
Minnesota zdolala Portland 106:98 zásluhou Terrence Shannona Jr., který nastřílel kariérní maximum 34 bodů. Hostům, v jejichž sestavě kvůli zranění chybí český reprezentant Vít Krejčí, skončila série tří vítězství.
Páté vítězství za sebou si připsalo Miami, které porazilo Houston 128:110 díky 20 bodům a 13 doskokům Giannise Antetokounmpa. Memphis zvítězil ve Washingtonu 136:120 a domácím připravil osmou porážku v řadě. Nováček Cameron Boozer zaznamenal sezonní maximum 29 bodů a proměnil sedm trojek.
Výsledky NBA
Výsledky NBA
Boston – Orlando 105:115, Washington – Memphis 120:136, Cleveland – Chicago 126:115, Miami – Houston 128:110, Brooklyn – Philadelphia 123:135, Minnesota – Portland 106:98, New Orleans – Golden State 115:94, Denver – Phoenix 105:117.