NBA

Krejčí přispěl pěti body a čtyřmi doskoky k výhře Portlandu


31. 10. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Pěti body a čtyřmi doskoky přispěl Vít Krejčí k vítězství basketbalistů Portlandu 112:90 v hale Utahu. Reprezentační rozehrávač strávil na palubovce téměř 24 minut a vedle sezonních maxim ve střelbě a v podkošových ziscích si připsal i dvě asistence.

Trail Blazers vyhráli čtvrtý z dosavadních pěti zápasů, na vítěznou vlnu se vrátili dva dny po domácí porážce s Memphisem. Na palubovkách soupeřů uspěli i ve třetím utkání v ročníku.

Hlavním lídrem Portlandu byl opět jeho nejlepší střelec Deni Avdija, izraelský křídelník tentokrát zaznamenal 24 bodů. Jen o dva méně přidal rozehrávač Damian Lillard. Hosté uspěli i bez zraněného Ja Moranta, který bude chybět zhruba měsíc. Za Utah, který od vítězného vstupu do sezony prohrál počtvrté za sebou, dal 16 bodů Darryn Peterson.

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