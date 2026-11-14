Hrát jako proti Španělkám, jen s méně chybami. Češky vyzvou Chorvatsko

České basketbalistky se v kvalifikaci ME utkají s dalším soupeřem. Po těsné porážce se Španělskem nyní nastoupí proti Chorvatsku, které svůj první zápas také prohrálo. Přímý přenos sledujte od 16:25 na ČT sport a ČT sport Plus.
„Musíme jít do zápasu úplně stejně jako ve Španělsku. Stejné nastavení v hlavách, stejná intenzita, protože jsme odehráli velmi dobrý zápas, který nakonec bohužel nedopadl pro nás. Ale myslím si, že jsme odvedli velmi dobrý výkon a toho se musíme rozhodně držet,“ řekl trenér Martin Bašta, jehož tým v Oviedu vedl tři minuty a deset sekund před koncem o pět bodů a sahal po senzační výhře.
„Co samozřejmě musíme omezit, je 22 ztrát. Musíme je limitovat na co nejmenší počet, abychom nepřicházeli o střely a možnosti dobrého zakončení. Takže tohle asi bude jediná věc, na kterou si budeme muset dát trošičku větší pozor,“ uvedl Bašta.
Jeho tým by měl pro úspěch v kvalifikaci nechat za sebou Chorvatky a Bulharky, které přivítá na Královce v úterý. „Chorvatky v prvním zápase v Bulharsku odehrály takové složité utkání. Začaly velmi dobře, potom postupně je Bulharky začaly jednoduše přehrávat. V momentě, kdy budeme hrát stejným způsobem jako ve Španělsku, tak bychom si měli v obraně pohlídat jejich pivotky a hlavní rozehrávačku Dojkičovou, na kterou si budeme muset dát ze všech největší pozor,“ uvedl Bašta.
„V našem útoku je musíme přehrávat rychlostí a intenzitou, protože tam ony nebudou silné. Nemají úplně moc velkou rotaci, takže toho budeme muset dobře využívat. Jakmile budeme točit sestavu, jak jsme to točili se Španělskem, tak bychom neměli mít problémy. Ale bude to zase o nastavení, abychom nepodcenili nějakou situaci a do všeho šli na sto procent,“ konstatoval Bašta.
K dispozici už bude mít první rozehrávačku Elišku Joklovou, která kvůli náročnému programu dostala na duel ve Španělsku volno. „Jsem hrozně ráda, že jsem se k týmu už mohla připojit a zase být součástí. Moc jsem holkám ve Španělsku fandila a těch pár dní volna navíc mi určitě hodně prospělo. Doufám, že teď tomuto týmu budu mnohem víc prospěšná, než kdybych byla strašně unavená a utahaná po celé té dlouhé cestě, kterou jsem za poslední dobu prošla,“ uvedla Joklová, jež se po zářijovém mistrovství světa v Berlíně vrátila do Žabin Brno poté, co skončila v Minnesotě ve WNBA.
„Do zápasu s Chorvatskem určitě jedeme jako favorizovaný tým. To jednoznačně víme, že přes ně je cesta, která vede na mistrovství Evropy. Takže naším jednoznačným cílem je vyhrát. Určitě to nebude nic jednoduchého, ale moc se těšíme na to, že po dlouhé době se představíme před domácími fanoušky,“ uvedla Joklová. Češky hrály před vlastním publikem naposledy loni v červnu na domácím EuroBasketu v Brně.
Do tréninku se s týmem zařadila po květnové operaci kolena pivotka Julie Reisingerová, která ale do zápasu ještě nezasáhne. „Byl to hodně náročný půlrok. Člověk je pořád sám a ještě ke všemu bez týmu, takže je to těžké i psychicky. Ale mám okolo sebe skvělou skupinu lidí, kteří mi to usnadňují a dělají mi to jednodušší,“ prohlásila Reisingerová, která je po konci v maďarské Pécsi bez angažmá.
„Být zpátky s holkami v reprezentaci je o něčem úplně jiném a je to skvělý pocit. Mám z toho velkou radost i trochu stres. Je to dlouhá doba a člověk z toho má respekt. První trénink na rozkoukání ale nebyl špatný, takže dobrý,“ podotkla Reisingerová, která ještě nemůže jít naplno do kontaktu. „Snažím se teď postupně co nejvíce vracet. Je to sice den po dni, ale doufám, že v prosinci nebo lednu už by mohly být reálné vracečky na palubovku. Netlačím na sebe ani na tělo. Jestli to vyjde, tak skvělé. Jestli ne, tak tomu dám ještě čas. Myslím ale, že už bych se na to v prosinci nebo lednu mohla těšit,“ dodala Reisingerová.