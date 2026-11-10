Los Angeles Lakers si v NBA připsali další, v pořadí již šestou výhru. Tentokrát kalifornský klub, za který po zranění nastoupil Luka Dončič, porazil Atlantu 124:114. V dalším ze zápasů San Antonio přehrálo Phoenix 122:96. Victor Wembanyama k tomu přispěl čtyřiceti body.
Lakers se v úvodu sezony dostali do takové formy, že vítězí i navzdory absenci opor. Po jednozápasové pauze se sice vrátil do sestavy Luka Dončič a hned zapsal 32 bodů a 10 asistencí, kvůli nemoci ovšem chyběl druhý hlavní střelec týmu Austin Reaves. Velmi dobře za něj ale zaskočil gruzínský reprezentant Sandro Mamukelašvili, který trefil pět trojek a pomohl 23 body. Pivot Walker Kessler přidal 21 bodů a 10 doskoků.
San Antonio mělo zápas s Phoenixem pod kontrolou po celý průběh a postupně si vypracovalo vedení až o 34 bodů. Suns především neměli odpověď na Wembanyamu, který kraloval pod oběma koši a jen těsně mu unikl triple double. Ve třetí čtvrtině se k němu přidal Dylan Harper, společně dali 24 z 32 bodů Spurs a definitivně zápas rozhodli. Poté už v poslední čtvrtině mohl francouzský pivot odpočívat.
Těsně triple double unikl i Nikolovi Jokičovi, který zaznamenal 25 bodů, 16 doskoků a 9 asistencí. Jamal Murray přidal 38 bodů, přesto Denver nestačil na Houston a prohrál 100:110. Za Rockets měli Kevin Durant 23 bodů, 12 doskoků a 8 asistencí a Alperen Sengün 20 bodů, 11 doskoků a 8 asistencí.
Dallas otočil zápas s Indianou a vyhrál 125:122 především zásluhou Coopera Flagga, který si 43 body vylepšil letošní osobní maximum. Kyrie Irving pak přidal 35 bodů včetně sedmi trefených trojek.
Nejlepším střelcem večera však byl Anthony Davis, který se blýskl 44 body a 13 doskoky, ani to však Washingtonu nestačilo. Wizards po dobrém vstupu do sezony prohráli už počtvrté za sebou. Tentokráte nestačili na Detroit 111:122.
Golden State Warriors zvítězili nad New Orleans 138:87 a bodový rozdíl 51 bodů je čtvrtým nejvyšším v historii Warriors a nejvyšším od dubna 2023. Zároveň šlo už o osmou výhru Golden State v řadě, čímž se Warriors stali prvním týmem v historii NBA, který po úvodních třech porážkách v sezoně dokázal následně vyhrát osmkrát za sebou. Stephen Curry, Brandin Podziemski a Yaxel Lendeborg společně dali 73 bodů a zápas dohrávali náhradníci. Warriors trefili mimo jiné 21 trojek s úspěšností 48 procent.