Basketbalistky ZVVZ USK Praha porazily v Evropské lize doma Lublin jasně 91:50 a zajistily si postup z prvního místa v základní skupině do osmifinálové části. Po vyrovnaném prvním poločase svěřenkyně reprezentačního trenéra Martina Bašty soupeřky po přestávce deklasovaly, druhou půlku vyhrály 57:19. Skupinu uzavřou za týden duelem s Konutem, který porazil Bourges 98:62.
Domácí hráčky přitom záhy přišly o francouzskou pivotku Aminatu Gueyeovou, pro niž skončil debut v Eurolize po několika minutách na hřišti v závěru úvodní čtvrtiny. Letní posila ze Zaragozy, která na začátku listopadu oslavila triumf ve WNBA s Golden State a v dresu USK zatím odehrála jen páteční ligový duel v Chomutově, si pod košem zranila koleno.
„Je to samozřejmě velká rána. Informace zatím nemám, ale vzhledem k tomu, že tu pak nebyla ani na lavičce, tak to asi nevypadá úplně dobře. Uvidíme, co přinese vyšetření u lékaře a co bude doporučeno,“ řekl Bašta a přiznal, že mu hlavou probleskla vzpomínka na lednové zranění americké hvězdy Brionny Jonesové krátce po příchodu k týmu.
Pražanky vstoupily do zápasu lépe a ani jednou neprohrávaly. Ve druhé čtvrtině si vypracovaly až desetibodový náskok, po výpadku před přestávkou ale dovolily soupeřkám stáhnout na tříbodový rozdíl. Nástup do druhého poločasu však USK znovu vyšel, rychle odskočily opět na deset bodů a vedení pak navýšily až na 21 bodů.
Lublin navíc v polovině třetí čtvrtiny přišel o jednu ze svých nejlepších hráček Kourtney Treffersovou, která si při skrumáži pod košem rovněž pochroumala koleno. Polský celek pak už na rozjeté Pražanky nestačil. Třetí čtvrtinu vyhrály domácí 28:10 a ve čtvrté, v níž náskok narostl až na konečných 41 bodů, deklasovaly rozložené soupeřky 29:9.
Konečný výsledek hodnotil trenér pozitivně, s prvním poločasem ale spokojený nebyl. „Průběh nebyl ideální, byli jsme hodně statičtí a v prvním poločase procento střelby – zase tragédie. Ve druhém jsme to konečně vylepšili a díky tomu jsme pak odskočili,“ řekl Bašta s tím, že soupeřky v závěru fyzicky odešly.
V dresu USK zazářila Brianna Fraserová, jež zaznamenala double double za 16 bodů a 10 doskoků, v koncovce už přitom odpočívala a na hřiště se dostala komplet česká sestava. Petra Malíková přidala 13 bodů i díky třem proměněným tříbodovým pokusům ze čtyř. Kateřina Kalná měla o bod méně. V dresu soupeřek se dvojcifernou střeleckou bilancí mohla pochlubit jen Catherine Reeseová s 13 body.
Závěrečný zápas v Turecku bude podle Bašty další náročnou prověrkou. „Sice už máme první místo jisté, ale hrajeme o přenesení všech výsledků do té další skupiny, která bude extrémně náročná, a potřebujeme co nejlepší pozici pro to, abychom byli v boji o přímý postup do Final Six,“ řekl trenér.
USK Praha – Lublin 91:50 (15:12, 34:31, 62:41)
USK Praha – Lublin 91:50 (15:12, 34:31, 62:41)
Nejvíce bodů: Fraserová 16, Malíková 13, Kalná 12 – Reeseová 13, Sellersová a Treffersová po 9, Weberová 5. Fauly: 22:17. Trestné hody: 15/11 – 21/14. Trojky: 10:2. Doskoky: 50:28.