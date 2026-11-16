Basketbalisté Los Angeles Lakers zdolali v nedělním programu NBA Phoenix 131:123 a jejich nejlepší střelec Luka Dončič se blýskl 43 body. V dalším ze zápasů San Antonio přehrálo Utah 110:102. Boston vyhrál nad Dallasem úvodní čtvrtinu o rekordních 33 bodů a nakonec protivníka deklasoval 131:94.
Lakers vedli proti Suns až o 31 bodů a na jejich výhře už nic nezměnila ani nepovedená poslední čtvrtina. Nejlepší střelec ligy Dončič odehrál 36 minut, trefil 13 z 28 střel a 12 ze 14 šestek. Přispěl také devíti asistencemi a na minimálně 40 bodů dosáhl posedmé z posledních deseti utkání. V dresu Lakers mu sekundoval s 22 body Quentin Grimes, na druhé straně se s 26 body nejvýrazněji prosadil Collin Gillespie.
Ve skvělé formě je rovněž San Antonio, které po dvou úvodních porážkách uspělo ve 12 utkáních za sebou. V Utahu ho vedli Dylan Harper s 31 body a Victor Wembanyama s 26 body, deseti doskoky, šesti asistencemi a pěti bloky.
Dvanácté porážce Utahu v řadě nezabránil ani Mohamed Bamba, který nastřílel 26 bodů a předvedl svůj nejlepší výkon od roku 2022. Jazz jsou společně s Milwaukee s bilancí 1-13 nejhoršími celky soutěže.
Boston proti Dallasu vyhrál první čtvrtinu 42:9 a stanovil klubový rekord v nejvyšším rozdílu ve skóre po úvodní části. V historii NBA je 33 bodů třetím nejlepším výkonem: lepší byli Lakers v roce 1987 s náskokem 36 bodů a Buffalo Braves, předchůdci dnešních Clippers, s 35 body v roce 1972.
Celtics nakonec k triumfu 131:94 dovedl především autor 32 bodů Jayson Tatum. S bilancí 11-2 drží Boston první místo na východě, vyhrál už šestkrát za sebou, druhá Philadelphia má o jednu porážku víc.
Sixers v neděli porazili Indianu 131:124 i díky 31 bodům Jaylena Browna, 27 bodů přidal Tyrese Maxey. LeBron James zaznamenal 15 bodů a 11 asistencí, díky kterým se posunul na třetí příčku historické tabulky NBA před Jasona Kidda. Nyní jich má 12 092, vede John Stockton s 15 806 přihrávkami.
„Jde o velkou poctu, něco takového jsem v kariéře nečekal. Finální přihrávky pro mě ale znamenaly vždycky hodně: pohyb míče, schopnost najít spoluhráče a dostat ho k němu v pravý čas,“ komentoval James svůj milník.
Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 37 bodů a Oklahoma City Thunder zdolali Sacramento 125:103. Počtvrté v řadě uspěl Houston, jenž porazil jasně 147:119 Washington. Šampioni z New Yorku sice s Torontem ztráceli až 13 bodů, přesto po prodloužení zvítězili 112:108. Karl-Anthony Towns pomohl 28 body a 17 doskoky, také Jalen Brunson nastřílel 28 bodů.
Výsledky NBA
Výsledky NBA
Toronto – New York 108:112 po prodl., Boston – Dallas 131:94, Washington – Houston 119:147, Milwaukee – Atlanta 106:113, Sacramento – Oklahoma City 103:125, Philadelphia – Indiana 131:124, Phoenix – LA Lakers 123:131, LA Clippers – Charlotte 113:105, Utah – San Antonio 102:110.