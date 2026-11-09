Dončič kvůli zádům nehrál, ale Lakers to nevadilo. Po další výhře vedou Západní konferenci

Úspěšná série Los Angeles Lakers pokračuje. Klub z Kalifornie porazil Detroit Pistons 121:116 a připsal si páté vítězství v řadě. Lakers, za které kvůli potížím se zády nenastoupil Luka Dončič, se také posunuli do čela Západní konference NBA.
Dončiče zastoupil Austin Reaves, který proměnil čtrnáct ze 27 střel z pole včetně čtyř trojek a všech 11 trestných hodů. Lakers rozhodli o vítězství především v úvodní čtvrtině, kterou ovládli 38:14. Jejich náskok narostl až na 26 bodů, Detroit však dokázal zápas zdramatizovat.
Pistons prohráli podruhé za sebou a s bilancí 6-3 klesli na třetí místo Východní konference. Nepomohlo jim ani 31 bodů náhradníka Danisse Jenkinse, který si vytvořil osobní rekord. Další hráč z lavičky Kevin Huerter zaznamenal 24 bodů, hvězdný Cade Cunningham se zastavil na 14 bodech a osmi asistencích.
V čele Východní konference se drží Philadelphia, která zvítězila v Chicagu 127:121 a stejně jako Lakers má bilanci 9-2. Sixers prožívají nejlepší vstup do sezony od roku 2000, kdy úvodních 11 zápasů zakončili s deseti výhrami.
K vítězství Philadelphie přispěl Jaylen Brown 29 body, Tyrese Maxey přidal 27 a LeBron James 22 bodů. Joel Embiid zaznamenal double double za 18 bodů a 10 doskoků. Chicago prohrálo posedmé za sebou a s jediným vítězstvím z devíti utkání je na předposledním místě Východní konference. Josh Giddey si připsal 19 bodů a 15 asistencí.
Miami zvítězilo v Sacramentu 114:108 a upravilo svou bilanci na 4-6. Giannis Antetokounmpo se na výhře podílel 29 body a 14 doskoky, Klay Thompson přidal 23 bodů včetně sedmi trojek. Kings nestačilo ani 32 bodů a 10 asistencí nováčka Dariuse Acuffa. Sacramento má bilanci 1-9 a patří mu poslední místo v Západní konferenci.
Druhé místo na Východě drží Boston, který porazil Milwaukee 117:97 a připsal si osmé vítězství v desátém utkání. Paul George zaznamenal 27 bodů, Jayson Tatum přidal 21. Bucks, za které dal Kyle Kuzma 27 bodů, přitom v úvodu vedli až o 14 bodů.
Los Angeles Clippers přestříleli New Orleans 139:123. Darius Garland přispěl k vítězství 24 body a 10 asistencemi, Brook Lopez přidal 20 bodů. Za poražené zaznamenal Trey Murphy 26 bodů.
Počtvrté za sebou vyhrála Minnesota, která i bez Anthonyho Edwardse porazila Utah 115:100. Ayo Dosunmu přispěl 26 body a Timberwolves se s bilancí 8-3 drží na čtvrtém místě Západní konference.
Dallas deklasoval Brooklyn 130:93. Mavericks měli úspěšnost střelby 57 procent a jejich nejlepším hráčem byl Cooper Flagg s 25 body a 12 asistencemi.