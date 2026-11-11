Bývalá reprezentantka Suchanová zazpívá hymnu před zápasem s Bulharskem

V nezvyklé roli se představí v úterý 17. listopadu při kvalifikačním duelu českých basketbalistek s Bulharskem v Praze Kateřina Suchanová. Sedmatřicetiletá vicemistryně světa z roku 2010 z šampionátu v Česku zazpívá státní hymnu. Ta na Královce zazní přesně v 17:11 a bude tak symbolizovat oslavy Dne boje za svobodu a demokracii. Přímý přenos utkání odvysílá ČT2 a ČT sport Plus od 17:05, duel Česko – Chorvatsko nabídne ČT sport a ČT sport Plus v sobotu 14. 11. od 16:25.
„V mé hlavě to zprvu bylo sci-fi. Pak to začínalo mít reálné kontury. Ukázalo se, že když něco chci a jdu si za tím, cesty se nacházejí a dojde k reálnému řešení. Mám velkou radost, že se to zprocesuje, a těším se,“ uvedla Suchanová.
„Kdykoliv jsem slyšela někoho zpívat hymnu, řekla jsem si, že to musím také zvládnout. Doufám a věřím, že to nebude propadák. Nedokázala bych si představit lepší místo než tady, kde jsem prožila velkou část svého basketbalového života. Beru to jako takové jeho završení,“ dodala.
Ostrou zkoušku už má za sebou. „Když jsem stála na kruhu a měla v ruce mikrofon, už jsem si představovala, jak zpívám. Je to pro mě velká věc a vystoupení z komfortní zóny. Jak o tom mluvím, ani nevím, proč jsem se do toho pustila,“ prohlásila Suchanová.
Cítí hrdost, že hymnu přednese. „Je to národní píseň pro nás všechny, kteří jsme úzce spjatí s Českou republikou. Když se člověk zamyslí nad textem, má velkou sílu. Vždy začnu slzet v části, kde začíná ‚bory šumí po skalinách‘ a skladba graduje,“ uvedla bývalá reprezentantka.
Hymnu mnohokrát slyšela v reprezentačním dresu. „Jsou to momenty, kdy člověk stojí před vlajkou a s přibývajícím věkem a uvědomováním si souvislostí je naměkko. V tento moment mám pouze obavu, aby mi neselhal hlas,“ uvedla Suchanová. „V momentech, kdy jsem se zaposlouchala a byla naměkko, jsem si říkala, že za chvíli začíná zápas, musím to vytěsnit a soustředit se na hru. Jindy jsem se zaposlouchala a cítila hrdost na to, že jsem Češka,“ dodala.
Pětinásobná vítězka domácí ankety Basketbalistka roku ještě pod rodným jménem Elhotová ukončila reprezentační kariéru po mistrovství Evropy v roce 2021 ve Štrasburku. Startovala na osmi EuroBasketech, na dvou světových šampionátech a dvou olympijských turnajích. Skončila i v USK Praha a v prosinci 2022 se vrátila do ligy po druhé mateřské pauze v dresu pražské Slavie, nyní načala druhou sezonu v barvách Brandýsa.