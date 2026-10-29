Bude to extrémně těžké, říká dočasný trenér basketbalistek Bašta

Martin Bašta po odstoupení Romany Ptáčkové vstupuje do nové role dočasného trenéra basketbalové reprezentace žen. Jak sám připouští, úkol před ním stojící není vůbec jednoduchý. Trenérský debut v nové funkci jej čeká již za dva týdny.
„Bude to extrémně náročné,“ řekl Bašta, který prožije debut ve funkci za dva týdny v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2027. „Ještě nemáme kompletní sestavu. Jak to bude vypadat, to teprve uvidíme na hřišti, až se všichni sejdeme. Doufám, že všichni budou v plné síle. Uděláme vše, co budeme moct. Věřím, že s realizačním týmem vnukneme týmu energii a budeme konkurenceschopní,“ uvedl Bašta.
Bašta se pokusí navázat na práci Ptáčkové, která byla u reprezentace čtyři a půl roku. Vedle toho povede dál i české ligové šampionky z USK Praha, s nimiž vedle domácí soutěže hraje i Evropskou ligu. V pozici kouče národního týmu bude dočasně, než Česká basketbalová federace angažuje nového stálého trenéra.
„Beru to v první řadě jako obrovskou čest a zodpovědnost. Vést národní tým je snem asi každého trenéra,“ řekl Bašta, který působí jako kouč USK druhým rokem. „Ten růst mé kariéry je strašně rychlý. Nesmírně si toho vážím, ale beru to pokorně, protože ještě nejsem udělaný trenér a mám se hodně co učit. Je to těžké, ale každý takový krok mě posouvá jako trenéra i jako člověka. Chci to přijmout, jak to je. Tohle všechno mi dává sílu na sobě více pracovat, aby to do budoucna bylo ještě lepší,“ řekl Bašta.
V roli asistentů mu budou pomáhat Adam Konvalinka a bývalá reprezentantka Tereza Vyoralová. Poprvé povedou české basketbalistky 10. listopadu v Oviedu proti Španělsku. V dalších dnech narazí v pokračování kvalifikačních bojů doma na Chorvatsko (14. listopadu) a Bulharsko (17. listopadu).
„Moje role se asi nebude měnit od toho, co jsem týmu dával jako asistent. Romča na mě hodně dávala celou obranu, taktické pokyny či videa. V tomhle se to měnit nebude. Každý trenér je ale v něčem jiný. Romča to dělala nějakým způsobem a já budu také. Budu chtít vnést na lavičku trochu energie a věřím, že se nám s realizačním týmem povede nabudit holky takovým způsobem, aby ty zápasy tak i vypadaly. Těžko odhadovat, jak to vše bude probíhat. Věřím, že to ale bude úspěšné,“ doplnil Bašta.