Bašta: Hodně nepříjemné překvapení. Po Španělsku jsme si mysleli, že to půjde samo

Ani ve druhém utkání v roli dočasného hlavního kouče českých basketbalistek se Martin Bašta nedočkal výhry. Zatímco v úterý po těsné porážce se Španělskem 71:73 v Oviedu mohl být hrdý na výkon týmu, po domácí prohře s Chorvatskem 69:82 prožíval zklamání z dění na palubovce.
„Je to hodně nepříjemné překvapení. Ve Španělsku jsme odehráli zápas vysoko nad hranice našich možností a bohužel jsme si asi mysleli, že to přijde i dnes samo. Chorvatky odehrály hrozný zápas v Bulharsku a my jsme k tomu asi nepřistoupili úplně tak, jak bychom měli,“ řekl Bašta.
„Dostali jsme obrovskou lekci efektivity a produktivity, byli jsme všude o krok později. Chorvatky nám diktovaly celý zápas to, co ony chtěly hrát. Bohužel to rozhodlo,“ uvedl nástupce a bývalý asistent Romany Ptáčkové, která se při poločasovém ceremoniálu dočkala ocenění za čtyřleté působení u týmu.
První rozehrávačka Eliška Joklová, která místo duelu ve Španělsku odpočívala po dlouhém létu stráveném ve WNBA, začala zápas na lavičce. „Šla do hry moc brzo, protože my jsme byli prostě zase podělaní do nájezdu. Celý zápas jsme prakticky nevytvořili tlak do bedny. Když hrajeme házenou v našem small ballu, tak soupeř si to tam jenom ukazuje, posouvá se prsty a nemusí udělat nic pro to, aby s námi běhal a hrál. To byl velký problém celý zápas. Kdykoliv jsme zrychlili a najeli do bedny, tak jsme si vytvořili něco. Jestli jsme potom dali nebo nedali, to už je druhá věc, ale prostě nám chyběla ta aktivita do koše a do bedny,“ prohlásil Bašta.
Jeho tým měl úspěšnost střelby z pole 35,2 procenta a za tři body jen 20,7 procenta. „Ony přebíraly a my jsme si z toho nedokázali vytvořit dobrou pozici. A nemyslím si, že to bylo jejich skvělou obranou. Byly pasivní tak, jak jsme čekali, ale my jsme z toho prostě nedokázali nic vytvořit. A potom, když jsme měli volnou pozici, tak tam byly air bally (střely mimo), zkažené přihrávky a přemíra snahy. Chyběl nám trošku větší klid ve finální fázi,“ uvedl Bašta.
Ve třetí čtvrtině Češky prohrávaly dvakrát už o 22 bodů. „Potom jsme hráli v křeči, protože se to nevyvíjelo podle našich představ. V tu chvíli my jsme byli hlavami dole a nevycházelo nám prakticky nic,“ konstatoval kouč, jehož tým nakonec stáhl ztrátu na 13 bodů.
Po výkonu ve Španělsku byl přitom tým i z tréninku dobře naladěný. „Nevím, co se stalo, že jsme do toho zápasu šli tak strašně pasivně. Nechali jsme Chorvatky chytit se a potom se nám hrálo hrozně těžce. Když si budeme věřit a hrát aktivně, tak jsme se přesvědčili, že můžeme hrát s každým. Ale když budeme pasivní, tak zase naopak můžeme s každým prohrát. Je to obrovská houpačka nahoru dolů a to by se nám stávat nemělo,“ řekl Bašta.
Cestu na EuroBasket vidí právě přes Chorvatsko a Bulharsko, takže domácí zaváhání je komplikace. „Je to velký problém do další fáze. Na druhou stranu, zaplaťpánbůh, že to neskončilo o těch dvacet, nebo o kolik už to bylo. Třináct bodů je furt hratelné do druhého zápasu v Chorvatsku. Teď bude nejdůležitější, abychom zvládli Bulharsko a pak se uvidí, co bude,“ prohlásil Bašta.
„Ale kdybychom vyhráli ve Španělsku a pak jsme předvedli tohle, tak je to stejné a možná ještě horší. Zápas ve Španělsku by byla jenom nějaká třešnička na dortu, ale my jsme potřebovali vyhrát oba tyhle (domácí) zápasy, což jsme nezvládli. Vytvořili jsme na sebe daleko větší tlak. Bylo to prostě hodně nepovedené po všech stránkách,“ dodal Bašta.