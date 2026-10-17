Basketbal

Basketbalistky USK Praha přehrály KP Brno, do utkání zasáhla i Astierová


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Basketbalistky USK Praha navázaly na úspěšný vstup do Evropské ligy a v domácí soutěži zvítězily v pátém kole na hřišti KP Brno 109:58. Poprvé v sezoně se v dresu českého mistra představila francouzská rozehrávačka Pauline Astierová, která se k týmu připojila po angažmá ve WNBA. K vítězství přispěla 20 body.

Ještě o dva body více dala jedna z nových posil Cassandre Prosperová, která přidala deset doskoků.

Královu Poli se povedlo vyhrát druhou čtvrtinu a snížit na rozdíl devíti bodů. Ve třetím dějství následovala čtyřicetibodová smršť Pražanek, které v poslední části ubránily soupeře na deseti bodech.

Stoprocentní bilanci mají v ŽBL vedle USK nadále také Žabiny. Ligový vicemistr vyhrál 100:60 na palubovce oslabeného Hradce Králové, který nastoupil jen v osmi.

Reprezentační rozehrávačka Eliška Joklová si připsala 18 bodů. Hradec Králové prohrál počtvrté.

Výsledky 5. kola ligy basketbalistek

Hradec Králové – Žabiny Brno 60:100 (15:28, 29:53, 46:79)

Nejvíce bodů: Harrisová 17, Hrubá a Julie Pilařová po 10 – Joklová 18, Giomiová 15, Ginzová 13.

KP Brno – USK Praha 58:109 (13:27, 32:41, 48:81)

Nejvíce bodů: Puckettová 15, Petrénaitéová 14, Vondráčková 7 – Prospěrová 22, Astierová 20, Touréová 16.

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