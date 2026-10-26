Basketbal

Basketbal fokus podcast: Poslední zápas Tomáše Satoranského v reprezentaci a ceny vstupenek


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Tomáš Satoranský, jedna z největších osobností českého basketbalu, odehraje 29. listopadu 2026 proti Belgii svůj poslední zápas v národním týmu. Předkvalifikační utkání na Královce však provází kontroverze kolem cen vstupenek, jejichž pevnou součástí je i hráčův památeční dres. O tématu v novém díle Basketbal fokus podcastu diskutují marketingový ředitel CZ.BASKETBALL Martin Peterka a expert ČT sport Jakub Velenský. Moderuje Martin Hoffmann.

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