Působení kouče Pavla Chadima u reprezentace končí úspěšným duelem, ale bez postupu ze skupiny do další fáze kvalifikaci Premier 12. Čeští baseballisté zakončili kvalifikační turnaj výhrou 6:1 nad Velkou Británií, ale účinkování v čínském Čung-šanu pro ně končí.
„Tento zápas jsem si užil, celý turnaj jsem si užil. Moc klukům děkuji, celému týmu. Bylo to pět let a myslím, že takto to má být. Začal jsem remízou s Francií a jsem rád, že to skončilo výhrou. Je to hezká tečka,“ řekl Chadim po poslední zápase v českém dugoutu.
Po porážkách 1:6 s Čínou a 2:4 s Nikaraguou čeští baseballisté brzy prohrávali i s Brity, ale v druhé směně po odpalu Vojtěcha Menšíka vyrovnali. Chyba britské obrany je pak posunula do vedení a tři body v sedmé směně definitivně rozhodly o výhře, jejíž výše nicméně k udržení naděje na postup nestačila.
Martin Pernička označil vítězství za hořké. „Je důležité, že jsme turnaj zakončili dobrým výkonem, bohužel na postup to nestačilo. Celý tým odvedl výbornou práci, ať už nadhazovači, obrana konečně fungovala, na pálce jsme čelili dobrým nadhazovačům a byli jsme schopní na ně pálit a skórovat. Bohužel těch bodů nebylo víc, aby to stačilo na postup, ale třeba se tam někdy dostaneme,“ řekl na facebooku polař, který doběhl pro dva body.
Finálový turnaj Premier 12, obdoby mistrovství světa, v příštím roce uspořádají Japonsko a Tchaj-wan. Šampionát se rozšíří na 16 účastníků, Češi na něm ještě nikdy nehráli. Prvních 12 zemí světového žebříčku doplnily z kvalifikací Španělsko, Itálie, Čína a Nikaragua.
Chadim s reprezentací získal bronz z ME a s týmem se zúčastnil také World Baseball Classics. „Splnil jsem si skutečně všechna přání. Nikdo by si nemohl představit, že nás Japonsko pozve do svého Tokio Dome, že nás Korea pozve na dva zápasy. Hráli jsme s profesionálními týmy Tchaj-wan, USA. Já jsem spokojený a díky našemu čtyřletému působení jsme se letos dostali na kvalifikaci Premier 12. Znamená to pro mě takovou trojkorunu úspěchů. Jsem maximálně spokojený a vděčím životu za to, že jsem měl tu šanci. Děkuji rodině, že mi ji umožnila,“ zhodnotil své působení Chadim.