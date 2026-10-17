Softbalisté Břeclavi zvládli čtvrtý zápas finálové série s Joudrs a obhájili extraligový titul

Softbalisté Břeclavi jsou počtvrté v historii českými šampiony. Ve finálové sérii porazili 3:1 na zápasy hráče Joudrs Praha. Locos vybojovali rozhodující vítězství na hřišti soupeře v poměru 4:1 a obhájili titul.
Břeclavští šampioni před týdnem vyhráli oba úvodní zápasy na svém hřišti jasně 9:1 a 5:1, Pražané ale ve středu oddálili konec sezony po domácím vítězství 4:1.
Ve čtvrtém zápase znovu v pražském Svoboda Parku vyhráli hosté hned první směnu 3:0 a obrat už nepřipustili.
Vedle loňského roku navázali břeclavští softbalisté i na zbylé dva tituly z let 2022 a 2023. V roce 2024 jejich nadvládu narušili Hroši Havlíčkův Brod.