Baseball a softbal

Softbalisté Břeclavi zvládli čtvrtý zápas finálové série s Joudrs a obhájili extraligový titul


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Softbalisté Břeclavi jsou počtvrté v historii českými šampiony. Ve finálové sérii porazili 3:1 na zápasy hráče Joudrs Praha. Locos vybojovali rozhodující vítězství na hřišti soupeře v poměru 4:1 a obhájili titul.

Břeclavští šampioni před týdnem vyhráli oba úvodní zápasy na svém hřišti jasně 9:1 a 5:1, Pražané ale ve středu oddálili konec sezony po domácím vítězství 4:1.

Ve čtvrtém zápase znovu v pražském Svoboda Parku vyhráli hosté hned první směnu 3:0 a obrat už nepřipustili.

Vedle loňského roku navázali břeclavští softbalisté i na zbylé dva tituly z let 2022 a 2023. V roce 2024 jejich nadvládu narušili Hroši Havlíčkův Brod.

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Záznam čtvrtého utkání finálové série softbalistů Joudrs Praha – Locos Břeclav
Zdroj: ČT sport

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