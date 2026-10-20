O titul ze Světové série se utkají dosud neúspěšné týmy. Premiérový titul získají Tampa nebo Milwaukee

Letošní finále baseballové MLB bude mít premiérového vítěze. O titul budou hrát Tampa Bay Rays a Milwaukee Brewers, které dosud na triumf ve Světové sérii čekají.
Brewers už v pátek ve čtyřech zápasech v semifinále vyřadili šampiony z předchozích dvou let Los Angeles Dodgers. Rays v pondělí ukončili sérii s Clevelandem vítězstvím 7:3 a celkově Guardians porazili 4:2.
Finále mezi dvěma čekateli na výhru se v MLB hrálo naposledy v roce 1980, kdy tým Philadelphia Phillies zdolal Kansas City Royals. Milwaukee se ve Světové sérii představí podruhé po ročníku 1982, Tampa Bay byla ve finále v letech 2008 a 2020.
Souboj o titul začne v pátek na hřišti Brewers, kteří byli se 103 výhrami nejlepším týmem základní části a jdou do série jako favorité. Dalšími kluby MLB, které čekají na celkový triumf, jsou Colorado Rockies, San Diego Padres a Seattle Mariners.