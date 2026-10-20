Baseball a softbal

O titul ze Světové série se utkají dosud neúspěšné týmy. Premiérový titul získají Tampa nebo Milwaukee


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Ve finále Světové série jsou Tampa Bay a Milwaukee
Zdroj: ČT sport

Letošní finále baseballové MLB bude mít premiérového vítěze. O titul budou hrát Tampa Bay Rays a Milwaukee Brewers, které dosud na triumf ve Světové sérii čekají.

Brewers už v pátek ve čtyřech zápasech v semifinále vyřadili šampiony z předchozích dvou let Los Angeles Dodgers. Rays v pondělí ukončili sérii s Clevelandem vítězstvím 7:3 a celkově Guardians porazili 4:2.

Finále mezi dvěma čekateli na výhru se v MLB hrálo naposledy v roce 1980, kdy tým Philadelphia Phillies zdolal Kansas City Royals. Milwaukee se ve Světové sérii představí podruhé po ročníku 1982, Tampa Bay byla ve finále v letech 2008 a 2020.

Souboj o titul začne v pátek na hřišti Brewers, kteří byli se 103 výhrami nejlepším týmem základní části a jdou do série jako favorité. Dalšími kluby MLB, které čekají na celkový triumf, jsou Colorado Rockies, San Diego Padres a Seattle Mariners.

Přečtěte si také

Za Česko bude hrát Vavra, posila pro World Baseball Classic se zkušenostmi z MLB

Za Česko bude hrát Vavra, posila pro World Baseball Classic se zkušenostmi z MLB
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.