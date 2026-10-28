Baseball a softbal

Milwaukee první mečbol neproměnilo, Tampa rozhodla ve 12. směně


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Baseballisté Tampy Bay porazili ve čtvrtém utkání Světové série Milwaukee 4:3 ve 12. směně a snížili stav finále MLB na 1:3 na zápasy. Páté utkání se odehraje ve středu opět na stadionu Rays.

Milwaukee se ve 12. směně díky homerunu nováčka Coopera Pratta ujalo vedení 3:2, ale na první titul v klubové historii zatím nedosáhlo. Domácí nejprve vyrovnali po odpalu Jonnyho DeLucy a následně o jejich vítězství rozhodl Ben Williamson.

Brewers nepomohly ani dva úspěšné odpaly Jacksona Chouria, který jich v úvodních čtyřech zápasech Světové série nasbíral už deset. Vyrovnal tím rekord legendárního Babea Rutha z roku 1928.

Milwaukee nenavázalo na den staré drtivé vítězství 10:1, ve kterém poprvé v historii Světové série zaznamenalo v jedné směně odpal sedm pálkařů za sebou a celek z Wisconsinu během páté směny stáhl hned osm bodů.

Semifináloví přemožitelé obhájců titulu Los Angeles Dodgers neuspěli po sérii osmi výher v play-off v řadě, ale v jejich prospěch hovoří stále statistika. Dosud žádný tým nedokázal ve finále otočit stav 0:3 na zápasy.

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