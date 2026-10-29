Brewers čekali na svůj svatý grál 44 let. Baseballisté Milwaukee Brewers získali poprvé v historii titul šampionů MLB. V pátém utkání Světové série porazili Tampu Bay 4:1 a stejným poměrem na zápasy ovládli i celé finále. Rays naopak na triumf v zámořské soutěži i nadále čekají.
Milwaukee dotáhlo k zisku trofeje svůj první start ve Světové sérii po 44 letech a celkově druhý. V semifinále Brewers vyřadili obhájce titulu z posledních dvou let Los Angeles Dodgers hladce 4:0 na zápasy a nakonec vybojovali první titul od založení klubu v roce 1969.
Ve Světové sérii Milwaukee potvrdilo roli favoritů. Se 103 výhrami byli Brewers nejlepším týmem základní části. Rays o trofej marně usilovali už v letech 2008 a 2020.