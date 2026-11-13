Baseballisté se chystají na kvalifikaci Premier12. Šance na postup je tak třicetiprocentní, říká Chadim

Listopadový kvalifikační turnaj Premier12, který se odehraje v Číně, je pro české baseballisty začátkem cesty na olympijské hry v Los Angeles 2028. Trenér Pavel Chadim odhaduje šance na postup na Premier12 na 30 procent. Finálový turnaj obdoby mistrovství světa budou v příštím roce hostit Japonsko a Tchaj-wan.
Prestižní šampionát Premier12 se rozšířil na 16 účastníků. Prvních 12 zemí světového žebříčku mělo jistou účast, další čtyři je doplní ze dvou kvalifikačních turnajů. Češi zabojují o postup 26. až 28. listopadu. Ve čtyřčlenné skupině narazí na Velkou Británii, Nikaraguu a domácí Čínu, postoupí dva týmy. Hrát se bude v Čung-šanu. Ze skupiny v Barceloně postoupily Španělsko a Itálie.
„Premier12 je takové mistrovství světa organizované naší baseballovou a softballovou konfederací. Pro nás je to poprvé. Beru ho jako takový turnaj za odměnu. Vybojovali jsme si to jako šestnáctý tým světa. Nevím, kolik kolektivních sportů u nás takové postavení má. Naše šance na postup z kvalifikace odhaduji tak na 30 procent,“ řekl Chadim.
Baseballistům se tak snaha o postup mezi šest zemí, které se zúčastní olympijských her v Los Angeles 2028, rozšířila na dvě varianty. „Nejlepší tým z Evropy nebo Oceánie postoupí z Premier12 na olympiádu rovnou. To je jedna možnost, kterou máme. Druhá je přes mistrovství Evropy v září příštího roku. Dva nejlepší postoupí do dodatečné kvalifikace o jedno místo, v níž jsme minule skončili třetí. Dostat se mezi šest zemí na olympijské hry je samozřejmě hodně těžké, USA mají navíc místo jisté. Ale získali jsme jednu cestu navíc,“ uvedl předseda České baseballové asociace Petr Ditrich.
Favoritem kvalifikace je Nikaragua
Český tým odletí za týden na přípravný kemp na Tchaj-wan, kde sehraje dva přípravné zápasy. Odtud se přesune do Číny. „Začínáme s domácí Čínou, potom hrajeme s největším favoritem Nikaraguou a končíme s Velkou Británií. Sice vypadá jako evropský celek, ale bude plná amerických rodáků, protože každý Američan je trošku velký Brit,“ řekl Chadim s nadsázkou.
Věří, že tým šanci má. „Sice nám chybí tři králové, nadhazovačská esa, která jsme si přáli. Ondra Satoria skončil s baseballem, Dan Padyšák se neuzdravil a Michala Kovalu nepustila americká univerzita. Je to škoda, ale zase věřím, že jiní nadhazovači nebo jiní hráči dostanou šanci a bude to pro ně nová výzva,“ dodal trenér.
K dispozici bude mít mladší tým než na březnovém turnaji World Baseball Classic v Tokiu. „Třetina kluků teď hraje na mistrovství světa do 23 let. Přiletí do Prahy z Nikaragui a další den se hned vydají na druhý konec světa. To je v mnoha směrech velké riziko. Jak jsem z lékařství, tak to mám v hlavě,“ uvedl brněnský neurolog Chadim.